Россиянки испытывают новый для себя формат Кубка федерации

Женская сборная России со счетом 2:1 одержала победу над командой Польши в первом матче пула "А" группы 1 Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Это третий уровень турнира, выше в первом и втором дивизионах Мировой группы выступают по восемь команд.

На корте в польской Зелена-Гуре Наталья Вихлянцева разгромила Игу Свентек (6:0, 6:2), Анастасия Павлюченкова одолела Магду Линетт (6:4, 6:3). А вот парная встреча осталась за Свентек и Алицией Росольской, которые оказались сильнее Маргариты Гаспарян и Дарьи Касаткиной (6:0, 3:6, 6:3).

Но радоваться и праздновать рано. Игры в Зелена-Гуре продолжаются. За три дня россиянки проведут девять матчей. В этом сезоне нашим девчонкам надо привыкать к непривычному формату борьбы в столь низком дивизионе Кубка федерации. Уступив команде Латвии в апреле прошлого года, россиянки вылетели из Мировой группы II и опустились в зональную группу 1 (хотя есть еще группы 2 и 3). Здесь российская команда попала в пул "А" вместе с Польшей и Данией. С датчанками, в составе которых - нам на счастье - нет третьей ракетки мира Каролин Возняцки, мы сыграли вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Дания и Польша встретятся меду собой сегодня.

Победитель пула "А" 9 февраля сыграет за путевку в плей-офф Мировой группы II с лидером пула "В". Там сильнейшего определяют команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. В первых матчах украинки, за которых не выступает седьмая ракетка мира Элина Свитолина, проиграла шведкам (1:2), а белорусские теннисистки взяли верх над болгарскими (2:1).

Кстати, то очко, что мы отдали в парной игре с хозяйками кортов, может стать решающим для определения победителя пула "А". Не исключено, что при равенстве очков придется считать другие показатели. Жаль, что в сборную не вызвали Екатерину Макарову. В паре с Гаспарян она только что взяла титул на турнире в Петербурге. А вот Дарья Касаткина с начала сезона не выиграла ни одного матча. Так что прав был капитан Игорь Андреев, не поставив первую ракетку страны на одиночную встречу. Хотя объяснил он свое решение по-другому: "У Вихлянцевой было больше времени на подготовку, и корт идеально подходит ее игре", - приводит слова Андреева сайт Международной теннисной федерации.

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной в мужском Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев, который приехал в Польшу, чтобы поддержать наших девушек, о форме Касаткиной тоже высказался неопределенно, но отметил оптимальное состояние Павлюченковой.