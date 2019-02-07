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07.02.2019 00:20
Рубрика: Спорт

Россиянки обыграли польских теннисисток в матче Кубка Федерации

Текст: Данила Жиляев

Сборная России по теннису обыграла соперниц из Польши в стартовом матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации. Противостояние завершилось со счетом 2-1 в пользу наших теннисисток.

Фото: Сергей Михеев
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Итоговый успех стал возможен благодаря победам в одиночных встречах. Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила Игу Свентек (6:0, 6:2), а Анастасия Павлюченкова также в двух партиях переиграла Магду Линетт (6:4, 6:3).

Неудачно сложилась для наших спортсменок парная встреча, но на исход противостояния это поражение не повлияло. Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина не справились со Свентек и Алицией Росольской - 0:6, 6:3, 3:6.

Следующим соперником российской команды станет Дания, этот матч пройдет 7 февраля.

Наша команда, напомним, выступает в третьем дивизионе Кубка Федерации, где нашими соперницами в подгруппе являются Польша и Дания.

Победители подгрупп поборются за право выйти во вторую мировую группу турнира. Соответственно, в случае победы над датчанками российские теннисистки будут ждать, когда определится сильнейшая команда в подгруппе В, где выступают Болгария, Швеция, Эстония и Украина. Это произойдет 8 февраля.

Спорт Теннис
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