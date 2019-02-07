Российские чемпионы Олимпиады-2014 снялись в откровенной фотосессии

Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи открылись XXII Олимпийские игры, которые ознаменовались громкими победами российских спортсменов. В честь пятилетнего юбилея этой даты олимпийские чемпионы Сочи приняли участие в откровенной фотосессии.

Среди тех, кто столь необычным образом напомнил о своих достижениях, оказались, например, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, скелетонист Александр Третьяков, биатлонистка Дарья Виролайнен. Принял участие в фотосессии и шорт-трекист Виктор Ан - несмотря на то, что по окончании карьеры он уехал на родину в Южную Корею, он не отказался присоединиться к этому проекту.

Фотогалерея представлена на сайте олимпийской сборной России под слоганом "Нечего скрывать, есть, чем гордиться". Пресс-служба портала отмечает, что этот проект - мост от Олимпиады-2014 к зимним Играм-2022, которые пройдут в Пекине, и на которых, возможно, еще выступит кто-то из триумфаторов Сочи.