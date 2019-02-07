Россвязь придумала, как обеспечить деревни сотовой связью

Минкомсвязи разработало поправки в закон "О связи", которые позволят в рамках универсальных услуг связи обеспечить деревни, куда не дошли мобильные операторы, сотовой связью через Wi-Fi-точки.

Сейчас возможность доступа в интернет через Wi-Fi-точки обеспечивается в рамках услуг универсальной связи в поселениях численностью 250-500 человек. Именно жители этих населенных пунктов столкнулись с тем, что не могли авторизоваться для получения доступа в интернет через Wi-Fi. Они не могли отправить смс, получить код доступа, и возник вопрос по дооснащению этих точек базовыми станциями мобильной связи, сказал замглавы Россвязи Роман Шередин. Для выполнения этой задачи создание локальных сетей мобильной связи стандарта GSM (связи второго поколения) будет достаточно, считает он.

Он добавил, что если будут приняты поправки в закон "О связи", то Россвязь будет пересматривать, исходя из этого, свой договор с Ростелекомом (оператор универсальной услуги связи), конкретизировать его условия и сами требования универсальной услуги связи.