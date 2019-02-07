Рушайло уволили из "Транснефти" в связи с выходом на пенсию

Вице-президент компании "Транснефть" Владимир Рушайло уволен с 6 февраля в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В. Б. Рушайло принял решение о выходе на пенсию. Его просьба была удовлетворена и с 6 февраля он был уволен", - говорится в официальном сообщении "Транснефти".

65-летний Рушайло с 2013 года курировал в компании вопросы безопасности, в том числе экономической.

До 2013-го он почти 6 лет представлял в Совете Федерации Архангельскую область, а ранее был министром внутренних дел РФ, секретарем Совета безопасности РФ и исполнительным секретарем СНГ.

Основной задачей ПАО "Транснефть" является оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.