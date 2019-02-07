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Рубрика: Власть

Нашли, где глубже

Рыбоводы в Крыму смогут до 2021 года пользоваться участками без торгов
Текст: Елена Березина
Предприниматели Республики Крым и Севастополя смогут заключить договоры пользования рыбоводными участками на новый срок без участия в торгах. Президент подписал изменения в закон об аквакультуре.
Фото: Александр Петров/ТАСС Фото: Александр Петров/ТАСС
Фото: Александр Петров/ТАСС

Поправки должны решить проблему с аквафермерами Республики Крым и Севастополя, которые работали еще при Украине и продолжали заниматься рыбоводством вплоть до принятия в 2014 году закона о присоединении полуострова к России. Такие организации смогут без торгов, конкурсов или аукционов заключить до 1 января 2021 года договор пользования участком на срок до конца действия документов, на основании которых работают. Насчитывается несколько десятков таких участков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Сам закон об аквакультуре позволяет рыбоводам в приоритетном порядке переоформить договор на пользование участком после его окончания, если все условия выполнялись. Крымские предприниматели выпали из-под действия закона, так как изначально не заключали договоры. Сейчас это исправлено.
"Закон поможет рыбоводам Крыма и Севастополя продолжать работать на своих рыбоводных участках без прохождения дополнительных торгов, невзирая на то, что сейчас они работают еще по старым документам, выданным в рамках украинского законодательства. Сегодня это более 70 компаний, - прокомментировал "РГ" поправки глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Рыбоводные компании, которые работают по документам российского образца, такое право имеют давно. Мы устранили несправедливость и уравняли права всех участников рынка".

С 2014 года количество рыбодобывающих предприятий в Крыму вырослос 89 до 288

С 2014 года количество рыбодобывающих предприятий в Крыму выросло более чем в три раза - с 89 до 288 в 2018 году. Крымские рыбаки обеспечивают свыше 50 процентов от общего вылова в Азово-Черноморском бассейне. Так, из 75 тысяч тонн водных биоресурсов, добытых в Азовском и Черном морях в 2018 году, 41 тысяча тонн пришлась на крымских рыбаков. Аквакультура - одно из наиболее перспективных направлений развития деятельности крымской рыбной отрасли. Число морских хозяйств за последние четыре года выросло с 28 до 72. Объем производства продукции товарной аквакультуры только за 9 месяцев 2018 года составил 329 тонн. Основные объекты - двустворчатые моллюски (мидии и устрицы), карповые, лососевые, осетровые.

Кстати

В 2018 году на Дальнем Востоке заработал интернет-сервис по формированию рыбоводных участков в морской акватории Дальнего Востока и проведению электронных аукционов. В ходе торгов стоимость одного гектара акватории выросла почти в три раза, по пяти участкам цена выросла более чем в 10 раз. В федеральный бюджет поступит около 225 миллионов рублей, что значительно превышает их стартовую стоимость - 85 миллионов рублей.

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