Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем

Вице-премьер Италии и Глава МВД Маттео Сальвини отреагировал на новость об отзыве французского посла из Италии, заверив общественность, что Рим не намерен конфликтовать с Парижем.

"Мы не хотим ни с кем ссориться, полемика нас не интересует. Мы защищаем интересы итальянцев", - цитирует слова вице-премьера TGCom24.

Сальвини также подчеркнул, что ради блага Италии, он готов перевернуть страницу в напряженных отношениях с Францией и "сесть с президентом Макроном и французским правительством за стол, чтобы разобраться по трем ключевым вопросам, которые находятся в непосредственной компетенции министра внутренних дел. В частности, по мнению Маттео Сальвини, Париж и Рим могли вновь сблизиться если Франция прекратит возвращать мигрантов, попавших в Евросоюз через Италию, будет выдавать экстремистов, скрывающихся на территории страны, а также сократит время проверки документов на границе для граждан Италии.

Эту позицию разделяет премьер Италии Джузеппе Конте, отметивший, что "отношения Франции Италии имеют глубокие культурные и экономические корни и не подлежат никакой дискуссии".

Напомним, что новый виток напряженности между двумя странами спровоцировала недавняя встреча вице-премьера, министра экономического развития, труда и социальной политики Италии , а также по совместительству лидера Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо с представителями французских "желтых жилетов". По информации СМИ, в ходе нее обсуждалось возможное взаимодействие в рамках предстоящих майских выборов в Европарламент.

Встреча завершилась групповым фото, которое Ди Майо разместил в своем Twitter вместе с неоднозначной записью: "Ветер перемен перешел Альпы".

В Париже этот пост восприняли как чистой воды провокацию и как прямое вмешательство во внутренние дела Франции, приняв решение отозвать своего попасла из Италии для проведения консультаций.