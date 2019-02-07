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07.02.2019 22:23
Рубрика: В мире

Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем

Текст: Нива Миракян (Рим)

Вице-премьер Италии и Глава МВД Маттео Сальвини отреагировал на новость об отзыве французского посла из Италии, заверив общественность, что Рим не намерен конфликтовать с Парижем.

"Мы не хотим ни с кем ссориться, полемика нас не интересует. Мы защищаем интересы итальянцев", - цитирует слова вице-премьера TGCom24.

Сальвини также подчеркнул, что ради блага Италии, он готов перевернуть страницу в напряженных отношениях с Францией и "сесть с президентом Макроном и французским правительством за стол, чтобы разобраться по трем ключевым вопросам, которые находятся в непосредственной компетенции министра внутренних дел. В частности, по мнению Маттео Сальвини, Париж и Рим могли вновь сблизиться если Франция прекратит возвращать мигрантов, попавших в Евросоюз через Италию, будет выдавать экстремистов, скрывающихся на территории страны, а также сократит время проверки документов на границе для граждан Италии.

Франция отзывает своего посла из Италии

Эту позицию разделяет премьер Италии Джузеппе Конте, отметивший, что "отношения Франции Италии имеют глубокие культурные и экономические корни и не подлежат никакой дискуссии".

Напомним, что новый виток напряженности между двумя странами спровоцировала недавняя встреча вице-премьера, министра экономического развития, труда и социальной политики Италии , а также по совместительству лидера Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо с представителями французских "желтых жилетов". По информации СМИ, в ходе нее обсуждалось возможное взаимодействие в рамках предстоящих майских выборов в Европарламент.

Встреча завершилась групповым фото, которое Ди Майо разместил в своем Twitter вместе с неоднозначной записью: "Ветер перемен перешел Альпы".

В Париже этот пост восприняли как чистой воды провокацию и как прямое вмешательство во внутренние дела Франции, приняв решение отозвать своего попасла из Италии для проведения консультаций.

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