Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма после сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Norwegian был вынужден в экстренном порядке вернуться в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. В настоящее время инцидентом занимаются правоохранители.

По некоторым данным, в салоне Boeing 737 находились 169 пассажиров, передает издание The Mirror. Лайнер следовал во французский Марсель. Сообщение о заложенной бомбе поступило почти сразу после вылета самолета из воздушной гавани.

Очевидцы случившегося рассказывают, что приземление самолета ждали полицейские и бригады скорой помощи. "Садились в окружении многочисленных голубых огней от мигалок экстренных служб", - рассказал один из пассажиров.