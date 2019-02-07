Саудовские абитуриентки смогут поступать в вуз при МВД страны

Впервые в истории королевства женщины Саудовской Аравии получили право поступать в элитный колледж имени короля Фахда при министерстве внутренних дел, передает РИА Новости.

Прием заявок продлится с 10 по 14 февраля. К абитуриенткам предъявляются следующие требования: возраст 21-35 лет и рост не менее 160 см. и отсутствие лишнего веса.

Обучение они будут проходить в сфере безопасности в ранге рядового. Кем после этого они смогут трудоустроиться и каков конкурс на место - пока неизвестно.

Напомним, что ранее власти королевства разрешили женщинам водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия и даже служить в армии.