Команда будет бороться за право попасть в третий дивизион. В турнире сыграют между собой шесть национальных сборных разных стран. В третий дивизион попадет одна. Квалификационный раунд пройдет с 31 марта по 6 апреля в городе Абу-Даби (ОАЭ). Разыграть путевку на новый уровень сборной Киргизии предстоит с соперниками из Гонконга, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Кувейта и Таиланда. Сборная Киргизии вдохновила правительство на строительство стадиона

Сборная Киргизии - не единственный новичок турнира. У команды Таиланда этот раунд тоже будет дебютным. Остальные уже имеют опыт игры в квалификационном турнире, однако это вряд ли можно считать гарантом победы. Киргизская команда, к примеру, ранее уже успела трижды сыграть со сборной Кувейта и дважды наносила ей поражение. Победы спортсменам из КР удалось добиться на встречах с соперниками из Таиланда и ОАЭ. А вот со сборными Гонконга, а также Боснии и Герцеговины киргизстанцы еще не играли.

Кстати

Хоккей с шайбой считается в Киргизии относительно молодой дисциплиной, однако в последние годы этот вид спорта приобрел широкую популярность.