Новости

Дом детства Трампа выставлен на продажу почти за три миллиона долларов 01:19
В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей 00:48
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 00:42
Саудовские абитуриентки смогут поступать в вуз при МВД страны 00:21
Россиянки обыграли польских теннисисток в матче Кубка Федерации 00:20
Сборная России в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде 00:10
США продолжат в Сирии борьбу с терроризмом вместе с другими странами 06.02.2019
Израильский танк обстрелял позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты 06.02.2019
В центре Амстердама началась перестрелка 06.02.2019
В Босфоре застряли российские и казахстанские танкеры с нефтью 06.02.2019
Космонавты ОАЭ начали тренинг по выживанию в подмосковном лесу 06.02.2019
Экс-глава Бразилии Лула да Силва получил 12 лет и 11 месяцев тюрьмы 06.02.2019
Трамп выдвинул в главы Всемирного банка замглавы минфина США Мэлпаса 06.02.2019
Сорокин: У УЕФА нет претензий к России в преддверии Евро-2020 06.02.2019
В Москве ищут обманувших пенсионерку "газовщиков" 06.02.2019
Всемирный банк: Украина достигнет уровня ЕС не раньше, чем через 50 лет 06.02.2019
В Москве злоумышленник наехал на полицейского и скрылся 06.02.2019
Под Калининградом подняли из болота американский истребитель 06.02.2019
ФАС запросила у банков документы о тарифах на оплату товаров по картам 06.02.2019
Минтранс получил данные о финансовом состоянии авиакомпаний 06.02.2019
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 06.02.2019
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 06.02.2019
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 06.02.2019
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 06.02.2019
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 06.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 00:10
Рубрика: Спорт

Сборная России в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде

Текст: Данила Жиляев

Стало известно, где сборная России проведет июньские домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Суд продлил срок содержания в СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина

Наша национальная команда начнет квалификацию 21 марта выездной игрой с Бельгией. А первую домашнюю встречу подопечные Станислава Черчесова проведут лишь летом - 8 июня они примут сборную Сан-Марино. Эта игра состоится в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Три дня спустя, 11 июня, российская сборная также дома сыграет с Кипром. Объявлено, что эта игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45. Обе арены минувшим летом принимали матчи чемпионата мира.

За право сыграть в финальной части Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Матчи турнира пройдут в 12 странах, в том числе и в России - стадион в Санкт-Петербурге примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.

Спорт Футбол Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву