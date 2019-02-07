Сборная России в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде

Стало известно, где сборная России проведет июньские домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Наша национальная команда начнет квалификацию 21 марта выездной игрой с Бельгией. А первую домашнюю встречу подопечные Станислава Черчесова проведут лишь летом - 8 июня они примут сборную Сан-Марино. Эта игра состоится в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Три дня спустя, 11 июня, российская сборная также дома сыграет с Кипром. Объявлено, что эта игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45. Обе арены минувшим летом принимали матчи чемпионата мира.

За право сыграть в финальной части Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Матчи турнира пройдут в 12 странах, в том числе и в России - стадион в Санкт-Петербурге примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.