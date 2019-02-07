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07.02.2019 10:10
Рубрика: В мире

Сеул потратит 12 млрд долларов на развитие приграничных с КНДР районов

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Общее потепление межкорейских отношений и отмена ряда военных ограничений на развитие расположенных в приграничной зоне районов позволили Южной Корее активно взяться за освоение ранее закрытых регионов, расположенных вдоль границы с КНДР. Правительство Республики Корея одобрило амбициозный план, который предусматривает инвестирование почти 12 млрд долларов в реализацию 225 проектов вдоль демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Кореи.

Фото: AP Photo/ Korea Summit Фото: AP Photo/ Korea Summit
Фото: AP Photo/ Korea Summit

Как заявили сегодня в министерстве государственного управления и безопасности Республики Корея, контрольные органы утвердили "Комплексный план развития приграничных районов". Планом предусмотрена реализация до 2030 года 225 проектов на общую сумму 13,2 триллиона вон (около 11,7 млрд долларов, - прим. "РГ"). Основные направления плана - создание базы для межкорейских обменов и сотрудничества, инфраструктура для сбалансированного регионального развития, туристические проекты, а также объекты для отдыха. Из заявленных 13,2 трлн вон 5,4 трлн вложит правительство, 2,2 трлн - региональные власти и еще 5,6 трлн вон - частные инвесторы.

Стоит обратить внимание, что Сеул намерен самым активным образом поддерживать улучшение отношений с Пхеньяном, создавая соответствующую инфраструктуру. Так, на направление "Создание базы для межкорейских обменов и сотрудничества" будет потрачена наибольшая сумма - 5,1 трлн вон. Среди главных проектов этого направления - строительство выходящей к КНДР "Дороги мира" между островами Енчжондо и Синдо, создание крупного "Комплекса культур Юга и Севера Кореи", где посетители могут сравнить жизнь двух частей Корейского полуострова.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
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Большое внимание обращено на превращение ДМЗ и прилегающих к ней районов в полноценное туристическое направление, которое в ближайшем будущем сможет привлечь большое количество туристов как из самой Кореи, так и из стран дальнего зарубежья. Вдоль всей ДМЗ с запада на восток, то есть через всю страну, будет проложена единая пешеходная трасса "Открывающая объединение дорога" общей протяженностью в 456 км. Она начнется от Канхва на западном побережье (Желтое море) и закончится на восточном побережье в Косоне (Восточное или Японское море, - прим. "РГ").

Параллельно около полутора миллиарда долларов будет потрачено на улучшение условий жизни удаленных районов, которые не могли как следует развивать из-за близости ДМЗ и различных военных ограничений.

Отметим, что план по развитию приграничных районов принимается уже во второй раз. В 2011 году был принят 8-летний план, который недавно завершился. Однако сейчас налицо резкое увеличение объемов инвестиций. Если в предыдущем плане общая сумма инвестиций составила 2,8 трлн вон, то сейчас - 13,2 трлн.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский полуостров на пути к объединению
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