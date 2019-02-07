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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Донецкие и белорусские школьники провели совместный онлайн-урок по русскому языку и литературе. Предложение о таком своеобразном культурно-речевом обмене поступило из Беларуси от русиста Валентины Дробышевской, лауреата Пушкинского конкурса "РГ", которая часто удивляет коллег необычными шагами по популяризации "великого и могучего".

Откликнулась ДНР и трижды лауреат нашего конкурса - Наталья Кияница. Ее ученики засняли приветствие и записали первый куплет с припевом песни "Солнечный круг", которая во все времена была символом детского счастья. "Ребятишки Донецка живут мечтой о мире", - рассказала Наталья "РГ". Тему интернационального онлайн-урока 6-а класс из Донецка проскандировал хором: "Людей неинтересных в мире нет!"

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Готовились к уроку очень тщательно. Педагоги пытались донести до современных школьников мысль о том, что русская классика актуальна, потому что она объединяет народы и учит разбираться в людях, совершать добрые поступки.

"Ребятам своим, а они у меня очень творческие, живые и активные, я рассказала о предложении из Беларуси еще перед Новым годом, когда мы изучали сказ о Левше Лескова, - делится учитель русского. - Вот тогда-то впервые и прозвучал вопрос, а интересен ли Левша, ведь он беден и не всегда принимает верные решения. Потом были каникулы, а в середине января, когда мы вновь встретились, то читали уже Куприна "Чудесный доктор". Тогда я спросила вновь: пожилой доктор, во внешности которого нет ничего примечательного, почему вызывает у вас симпатию? Дети ответили мне, что "дело не во внешней красоте, а в поступках, ведь именно благородные поступки отражают душевную красоту".

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