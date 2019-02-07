Швейцарец оказался единственным кандидатом на пост главы ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино - единственный претендент на пост главы организации на предстоящих выборах, которые пройдут 5 июня этого года в Париже.

Последним сроком выдвижения кандидатур стало 5 февраля. Конкуренцию Инфантино должен был составить швейцарец Рамон Вега. Однако его шансы на успех изначально оценивались невысоко. Из 211 национальных федераций Инфантино заручился поддержкой 196, тогда как для выдвижения на выборы достаточно пяти.

Когда в начале 2016 года Инфантино заступил на новую должность, многие считали его временной фигурой. И это несмотря на опыт работы в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где он являлся генсеком. Время показало: швейцарец отлично справляется со своими обязанностями.

Джанни Инфантино заручился поддержкой 196 национальных федераций из 211

Одна из его главных заслуг - он не поддается давлению извне. Сколько ни пытались ряд британских СМИ и политиков очернить Россию и помешать ей провести чемпионат мира-2018, ничего не получилось. На все эти выпады Инфантино каждый раз реагировал спокойно. "Турнир в России станет лучшим в истории. Я в этом не сомневаюсь", - говорил он. И оказался прав.

Чемпионат мира в нашей стране был проведен на фантастическом уровне. В этом признавались даже критики, коих было немало. А сам Инфантино на итоговой пресс-конференции по окончании турнира похвалил Россию за организацию и гостеприимство.

- Это был невероятный, изумительный чемпионат мира, - отметил президент ФИФА. - Еще пару лет назад я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим в истории. Сейчас я могу это только подтвердить. Все, кто приехал сюда, почувствовали атмосферу гостеприимства. Это было замечательное приключение.

Инфантино зарекомендовал себя как человек, который держит свое слово. Два года назад он обещал, что ФИФА будет щедрее делиться с национальными федерациями. И они действительно стали получать больше: им перечисляли от 2,5 до 3 миллионов долларов. Возможно, для европейцев это не такие уж большие суммы, но для небольших федераций - существенная прибавка.

Наконец, Инфантино не боится реформ. Реформ необходимых, которые уже давно назрели в мировом футболе. При нем на чемпионате мира впервые была использована система видеопомощи судьям (VAR). Несмотря на определенную критику, в целом она была признана всеми игроками и специалистами нужной и успешной. Еще одно изменение - при равенстве очков на групповом этапе ЧМ учитываются не личные встречи, а разница мячей. Это, безусловно, добавило играм чемпионата мира интриги и зрелищности.

Между тем

В Риме прошел конгресс УЕФА, на котором обсуждался ряд важных вопросов. Начался он с выборов президента организации.

Голосование состоялось на безальтернативной основе, поскольку действующий глава УЕФА Александер Чеферин был единственным кандидатом на этот пост. Он был переизбран на новый четырехлетний срок - до 2023 года.

Ожидалось, что на конгрессе также будет рассмотрен вопрос об отмене правила выездного гола в еврокубках. По крайней мере, об этом писали зарубежные СМИ. Но Чеферин подчеркнул: УЕФА не занимался данной темой.

- Странно, мы и не собирались говорить об этом. На комитетах может что-то и обсуждалось, но решения никакого не было. Просто не надо распространять фейковые новости, вот и все, - прокомментировал Чеферин.

Правило выездного гола действует в еврокубках с 1965 года. К нему прибегают в том случае, если двухматчевое противостояние завершилось вничью. Тогда преимущество получает команда, больше забившая в гостях.

Что важно - национальные федерации могут сами регулировать правила внутренних турниров. Скажем, в той же Англии в кубковых соревнованиях значение имеет только общее количество забитых мячей.