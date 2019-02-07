Только в первый месяц нынешнего года десяток государственных служащих не по своей воле пришли в Следственный комитет и ответили на неудобные вопросы. СКР подозревает или уже обвинил их в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Всех этих чиновников, живущих в разных регионах страны, объединяет одно - должности. Речь о региональных министрах и их заместителях. Сложилось устойчивое мнение,что за коррупцию ловят в основном стрелочников - мелких чиновников. Если посмотреть на реальные дела, то эти слова далеки от истины. Как рассказали корреспонденту "РГ" в СКР, за непродолжительное время в самых разных регионах фигурантами уголовных дел стали вип-чиновники верхнего эшелона власти.

Надо подчеркнуть, что отдельной статистики - сколько поймали за руку коррумпированных чиновников, СКР не ведет, подсчеты были сделаны по просьбе "Российской газеты". Цифры оказались ошеломляющими.

Несколько десятков министров и их заместителей получили большие сроки и огромные штрафы за то, что свою должность воспринимали как кормушку и торговали своими прямыми служебными обязанностями.

Так, в конце января в Москве ужесточен приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову. Его осудили за разворовывание денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Мосгорсуд приговорил Пирумова к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей.

В том же месяце Мосгорсудом было решено не менять постановление Басманного суда о продлении ареста бывшему и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентину Дукорскому.

А в середине января СК объявил, что планирует в ближайшее время завершить дело бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Его обвинили в махинациях с казенными деньгами при организации питания на форуме Россия - Казахстан в 2017 году.

Сроки для начальников растут

Отсчет уголовных томов начальников можно начать с 2011 года, чтобы увидеть, как менялась статистика таких дел. В том году собранные СК по Саратовской области доказательства суд признал достаточными для приговора замминистра по развитию спорта, физической культуры и туризма Владимиру Новикову.

Он виновен в получении взятки. Бизнесмен, представляющий интересы нескольких фирм Саратова, платил чиновнику за выполнение им своих обязанностей, но исключительно в интересах отдельно взятых коммерсантов. Суд дал Новикову два года колонии-поселения и лишил права занимать госдолжности на два года.

На следующий, 2012 год список ВИП-чиновников, которые под протоколами писали "с моих слов записано верно", увеличился. Первым сел за взятки бывший зампредседателя правительства Пензенской области и он же министр сельского хозяйства Марат Фаизов.

Суд признал его виновным в получении взяток. Деньги давал руководитель некой фирмы за помощь в "заключении договоров с агропромышленной организацией о совместной деятельности". "Помощь" обошлась Фаизову в 7,5 года в колонии строгого режима и в штраф в 12 миллионов рублей.

А в это время в Ульяновской области огласили приговор бывшему министру природных ресурсов области Вячеславу Кублику. Он сел за "мошенничество с использованием служебного положения". Проще говоря, чиновник получил в аренду участок лесного фонда и взял в собственность здание бывшей конторы местного лесничества. За это Кублика приговорили к штрафу в 650 тысяч и запретили на годы работать во власти.

Как заработать на льготниках

Следом в Астраханской области суд зачитал приговор бывшему министру ЖКХ Николаю Яровому и его первому заместителю Марианне Ступиной. Кроме них на скамье подсудимых поместились главбух Светлана Еремина и родной брат Ступиной Алексей Корин.

Подчиненные министра получили срок за присвоение денег в особо крупном размере, за незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода.

А министр Яровой был признан виновным в халатности. Его заместитель придумала схему кражи денег, которые казна выделила для возмещения расходов тем организациям, которые оказывают услуги ЖКХ льготникам - инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, участникам боевых действий.

Чиновница нашла предпринимателей, которые, не оказывая никаких услуг, заключили с министерством ЖКХ договоры на возмещение якобы понесенных расходов на льготников. Деньги шли на их счета, обналичивались и возвращались Ступиной. За несколько лет так украли более 117 миллионов рублей.

Ступина в бегах. Ей заочно дали 7 лет колонии и штраф в миллион рублей. Министр отделался штрафом в 600 тысяч рублей, но его освободили от наказания по истечении срока давности привлечения к ответственности.

В 2014 году прозвучал приговор бывшему министру промышленности и энергетики Красноярского края Денису Пашкову по статье мошенничество. Следствие выяснило, что министр вместе с гендиректором "Сибтяжмаша" похитил из бюджета Красноярского края более 29 миллионов рублей. Ущерб казне суд оценил в 5 лет условно и штраф в 500 тысяч рублей.

Доходные гастарбайтеры

В поисках криминальных источников доходов чиновники проявляли порой незаурядную изобретательность. Ну что в подведомственном хозяйстве можно продавать министру образования?

Оказалось, вполне ходовым товаром могут быть хорошие оценки студентам. За это сел министр образования и науки Карачаево-Черкесии Борис Спиридонов. Он за взятки обещал молодым людям документы о сдаче ими экзаменов. Сделал документы и получил 8 лет строгого режима со штрафом в 17 миллионов рублей.

Еще одной золотой жилой для ВИП-чиновников стали гастарбайтеры. Почти одновременно со Спиридоновым на другом конце страны выслушали приговор к тому времени уже бывшие первый замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Рита Низамова и бывший министр социального развития области Семен Круть. Они виновны в получении взятки.

Низамова была еще и замом руководителя в комиссии по миграции. Взятку получила от бизнесменов за согласование документов по привлечению иностранцев для частных предприятий Иркутска.

По ходу следствия всплыла информация о причастности к махинациям и министра правительства области Семена Крутя. Он "давал советы по согласованию дачи взяток, связанных с распределением квот иностранной рабочей силы". Низамова получила 9 лет и штраф в 121 миллион рублей, Круть - 5 лет строгого режима и штраф в 4,7 миллиона рублей.

В 2015 году сели три высоких региональных чиновника. Министр по физической культуре и молодежной политике Ставропольского края Виктор Осипов. Он похитил из кассы вверенного ему комитета по физкультуре 2 миллиона 642 тысячи рублей "путем предоставления фиктивных документов о проведении учебно-тренировочных сборов". Липовые документы потянули на 5 лет общего режима.

Следом за Осиповым зачитали приговор бывшему первому замминистра труда Карелии Гивию Карапетову за взятку. Карапетов "посодействовал" нескольким фирмам в получении квот на иностранцев и также "помогал" в расселении иностранных рабочих в подведомственном министерству общежитии. "Помощь" суд оценил в 7,5 года колонии строгого режима и штраф в 25 миллионов рублей.

Земля и неволя

Но самым лакомым для чиновников была и остается земля, которой они вольны распоряжаться по своему усмотрению. Соблазн велик, поскольку сотки и гектары дорожают везде - от Калининграда до Владивостока.

Министр госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александр Макаров дал коммерсантам лакомый участок земли в районе Мещерского озера площадью более 17 тысяч квадратных метров за символические 130 тысяч рублей. Участок был в собственности области, а его рыночная цена больше 60 миллионов рублей. Суд оценил сделку в 4,5 года колонии общего режима.

Компанию нижегородскому министру составил его коллега - министр спорта и туризма Челябинской области Юрий Серебренников. Он не был оригинален - взяли за взятку. Серебренникову платили директора спортклубов "за включение спортивных клубов в перечень команд, имеющих право на поддержку за счет средств областного бюджета". По подсчетам СК, взяток набралось на 35 миллионов рублей. Суд перевел сумму в года. Вышло 5 лет колонии строгого режима и штраф 150 миллионов рублей.

Следом за ставропольским спортивным министром отправился в колонию замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Андрей Лыченков. Статья все та же - взятки. На этот раз "за подпись актов о приемке работ по строительству домов для расселения граждан". За подпись суд дал 11 лет строгого режима и штраф в 46 миллионов рублей.

За взятку погорел и замминистра продовольствия Рязанской области Геннадий Ноздрин. Он контролировал финансирование сельского хозяйства и отвечал за "целевое использование бюджетных средств". Эпизодов взяток было несколько, и суд оценил их в 4 года строгого режима со штрафом в 5,5 миллиона рублей.

Замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Максима Мищенко осудили за мошенничество.

Общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска были выделены 650 тысяч рублей на проведение выездных мероприятий.

В Следственном комитете сказали, что фактически мероприятий не было, а казенные деньги из бюджета области ушли на счета разных контор по фиктивным договорам. За это Мищенко отъехал в колонию на 2 года 6 месяцев. И уплатит штраф 80 тысяч рублей.

В прошлом году прозвучал приговор министру физкультуры, спорта и туризма Оренбургской области Олегу Пивунову. Он "используя финансовую зависимость общественной организации "Баскетбольный клуб "Надежда" от возглавляемого им министерства, незаконно вмешался в деятельность баскетбольного клуба, которая субсидируется из областного бюджета".

За витиеватой фразой о вмешательстве скрывается вот что. Несколько лет представители баскетбольного клуба, "действуя под принуждением Пивунова", арендовали за счет клуба четыре квартиры для проживания двух заместителей, сына министра и членов их семей в квартирах в центре Оренбурга. Клубу причинен ущерб в размере 2,7 миллиона рублей.

Пивунову суд дал штраф в 400 тысяч рублей и на год лишил права работать в госорганах. Но СК по Оренбургской области не расстается с Олегом Пивуновым. И сейчас расследует его деятельность в бытность министра генеральным директором спортивного клуба "Южный Урал". Речь идет о неуплате налогов.

Сел за превышение должностных полномочий и министр строительства Хабаровского края. Он заключил контракты на строительство квартир для сирот. Общая сумма контрактов превышала 750 миллионов рублей. Строили плохо и долго. Качество строительства суд оценил в 5,5 года колонии общего режима.

Тенденции

Анализ коррупционных уголовных дел показывает, что их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Если несколько лет назад в год могли задержать пару региональных ВИП-чиновников, то в последнее время их считают уже десятками.

Удивляет тот факт, что высокопоставленные местные начальники перестают бояться, хотя одно за другим получают резонанс новые уголовные дела, возбужденные против их коллег в соседних регионах. С одной стороны, это можно объяснить тем, что на местах у таких граждан создается впечатление, что "все у них схвачено", ведь местная власть, включая прокурора, начальника СК или полиции прекрасно знакомы и встречаются регулярно.

Удивляет, что некоторые продажные чиновники даже особенно и не скрывают свои аппетиты. Так, бывшая министр социального развития и труда Астраханской области Екатерина Лукьяненко, не стесняясь, потребовала от подчиненных собрать с руководителей подведомственных учреждений 700 тысяч рублей за "общее покровительство в виде премирования и непривлечения к дисциплинарной ответственности". Позже выяснилось, что деньги Лукьяненко получала и раньше. Набралось больше 2 миллионов на 4 года общего режима и штраф - двадцатипятикратный сумме взятки.

Авторитетная должность дорогого стоит. Некоторые столоначальники стали понимать это буквально. Так, сел за взятку министр образования и молодежной политики Ставропольского края Василий Лямин.

Самым лакомым куском была и остается земля, которой чиновники распоряжаются по своему усмотрению. Она уходит по бросовой цене, остальное - в личный карман

Лямин потребовал у директора Кисловодского техникума миллион рублей за его должность. В случае отказа платить министр пообещал уволить директора. Суд оценил его требование в 7 лет и 6 месяцев строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей.

В коррупционные схемы чаще стали втягивать близких, организовывая настоящий семейный подряд. Так, заместитель министра госимущества и земельных отношений Северной Осетии-Алании Вячеслав Дедегкаев подписал распоряжение о продаже сестре участков, принадлежащих государству, за 6 миллионов рублей. На самом деле рыночная цена этой земли была более 100 миллионов. За выгодную продажу замминистра получил три года условно.

А министр госимущества Республики Марий Эл Наталья Хайруллова привлекла к "работе" своих сыновей Руслана и Роберта. Хайруллова виновна в получении взятки в особо крупном размере, а ее сыновья в посредничестве при получении денег. Министерша организовала продажу без торгов и по заниженной цене участка, собственником которого была республика. Хайруллова получила 6 лет со штрафом в 13 миллионов рублей. А ее сыновья по 5 лет строгого режима.

Стало заметно, что за пару лет увеличились сроки заключения и многократно выросли штрафы, став нереально большими.