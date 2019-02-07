Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Об этом сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова радиостанции Вести ФМ.

Она уточнила, что речь идет не только об острых заболеваниях, вызванных алкоголем и приведших к летальному исходу, но и о накопительной алкогольной смертности: циррозах, язвенных болезнях желудка, осложнениях, панкреонекрозах, ранней гипертонической болезни.

При этом, по словам министра, в России заметно снизилась острая смертность от алкоголя, так как поменялся рынок алкогольных напитков, уменьшилось количество суррогатов.