СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее

Президент США Дональд Трамп готов пойти на ряд уступок КНДР. Но это будет сделано только в том случае, если на встрече во Вьетнаме 27-28 февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын согласится на серьезные шаги в области ликвидации ракетно-ядерного потенциала своей страны.

Об этом сообщила японская газета Asahi, сославшись на источники в американской администрации. Они утверждают, что Вашингтон ждет от Ким Чен Ына обещания демонтировать ядерный центр в Йонбене, а также рассчитывает, что Пхеньян согласится ликвидировать свои межконтинентальные баллистические ракеты, пишет ТАСС.

В ответ США готовы санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи, а также могут пообещать Пхеньяну гуманитарную помощь. Речь может идти и о возможном согласии Вашингтона на давнее предложение КНДР принять совместную декларацию о формальном прекращении Корейской войны.

Однако, по мнению японского издания, исполнение договоренностей может быстро зайти в тупик, если стороны не выработают механизм проверки выполнения обещаний КНДР в ракетно-ядерной области.

Напомним, в первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня прошлого года. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.

Мировая общественность надеется, что контакты между Вашингтоном и Пхеньяном будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.