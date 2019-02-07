Новости

Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты 04:18
Двадцать человек скончались от свиного гриппа в столице Мексики 04:16
СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее 04:08
Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы 03:59
Взрыв прогремел в одном из зданий в Сан-Франциско 03:47
США отправят на границу 250 военных для встречи каравана мигрантов 03:13
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией 02:44
США объявят о полном освобождении захваченных ДАИШ территорий 01:58
Туск: Британии не хватает политической воли для отмены Brexit 01:52
Дом детства Трампа выставлен на продажу почти за три миллиона долларов 01:19
В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей 00:48
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 00:42
Саудовские абитуриентки смогут поступать в вуз при МВД страны 00:21
Россиянки обыграли польских теннисисток в матче Кубка Федерации 00:20
Сборная России в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде 00:10
США продолжат в Сирии борьбу с терроризмом вместе с другими странами 06.02.2019
Израильский танк обстрелял позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты 06.02.2019
В центре Амстердама началась перестрелка 06.02.2019
В Босфоре застряли российские и казахстанские танкеры с нефтью 06.02.2019
Космонавты ОАЭ начали тренинг по выживанию в подмосковном лесу 06.02.2019
Экс-глава Бразилии Лула да Силва получил 12 лет и 11 месяцев тюрьмы 06.02.2019
Трамп выдвинул в главы Всемирного банка замглавы минфина США Мэлпаса 06.02.2019
Сорокин: У УЕФА нет претензий к России в преддверии Евро-2020 06.02.2019
В Москве ищут обманувших пенсионерку "газовщиков" 06.02.2019
Всемирный банк: Украина достигнет уровня ЕС не раньше, чем через 50 лет 06.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 04:08
Рубрика: В мире

СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп готов пойти на ряд уступок КНДР. Но это будет сделано только в том случае, если на встрече во Вьетнаме 27-28 февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын согласится на серьезные шаги в области ликвидации ракетно-ядерного потенциала своей страны.

Об этом сообщила японская газета Asahi, сославшись на источники в американской администрации. Они утверждают, что Вашингтон ждет от Ким Чен Ына обещания демонтировать ядерный центр в Йонбене, а также рассчитывает, что Пхеньян согласится ликвидировать свои межконтинентальные баллистические ракеты, пишет ТАСС.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
СМИ: Мун Чжэ Ин захотел присоединиться к встрече Ким Чен Ына с Трампом

В ответ США готовы санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи, а также могут пообещать Пхеньяну гуманитарную помощь. Речь может идти и о возможном согласии Вашингтона на давнее предложение КНДР принять совместную декларацию о формальном прекращении Корейской войны.

Однако, по мнению японского издания, исполнение договоренностей может быстро зайти в тупик, если стороны не выработают механизм проверки выполнения обещаний КНДР в ракетно-ядерной области.

Напомним, в первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня прошлого года. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.

Мировая общественность надеется, что контакты между Вашингтоном и Пхеньяном будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву