СМИ: В Южной Корее появится гигантская судостроительная компания

Две южнокорейские судостроительные компании Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) объединятся, создав гигантскую судостроительную корпорацию, которая будет контролировать более пятой части всего мирового рынка отрасли. О запланированном слиянии сообщили южнокорейские СМИ.

Если говорить точно, то речь идет о поглощении. Южнокорейская HHI, которая сейчас является крупнейшей в мире судостроительной компанией, намерена выкупить контрольный пакет акций DSME, которая в свою очередь является "№ 2" в мировом судостроении. HHI уже подписала меморандум о взаимопонимании с государственным Korea Development Bank, которому принадлежат 55,7 процентов всего пакета акций DSME. Эту долю полностью и собирается выкупить HHI.

Слияние двух компаний, которые были двумя крупнейшими в мире в своей отрасли, приведет к появлению гигантского судостроительного концерна. Отметим, что в последние годы у DSME были серьезные проблемы. Многие даже опасались, что дело может дойти до банкротства компании, как это случилось с южнокорейской STX, которая когда-то занимала пятую строчку среди самых больших судостроительных концернов мира. Правительство Кореи в итоге спасло DSME от банкротства, взяв на себя управление концерном и обязав его провести крупные реформы и массовые увольнения персонала. Несмотря на скептические оценки, это дало свои результаты. По итогам прошлого года DSME получила чистую прибыль в 780 миллиардов вон (около 700 млн долларов).

Новый гигант судостроительной отрасли будет контролировать более пятой части всего мирового рынка. Совокупный портфель заказов HHI и DSME в прошлом году составил 16,98 миллионов CGT или 21,2 процента всех мировых заказов. Это более чем в три раза превышает показатели ближайшего конкурента - третьей крупнейшей судостроительной компании Imabari Shipbuilding из Японии.

По мнению экспертов, время для слияния южнокорейских концернов выбрано весьма удачное. Также ожидается, что HHI в случае слияния вложит в мощности DSME более двух миллиардов долларов. Все это позволит новому гиганту побороться за большой заказ на строительство СПГ-танкеров для Катара.

Однако на пути слияния двух компаний пока остается одна проблема. Против объединения выступают профсоюзы как HHI, так и DSME, полагая, что все это приведет к сокращению персонала. Специалисты же считают, что объединение поможет избавиться от чрезмерной конкуренции между южнокорейскими судостроителями и позволит корейцам получить новые козыри в конкурентной борьбе с главными соперниками - судостроительными концернами Китая.