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Снимки смартфона Nokia 9 утекли в Сеть. Он все так же ужасен

07.02.2019,  
18:03
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Evan Blass/Twitter Фото: Evan Blass/Twitter
Фото: Evan Blass/Twitter

Когда в конце декабря 2018 года инсайдер Эван Бласс, он же @evleaks, выложил у себя в твиттере рендеры смартфона Nokia 9 Pure View, многие подумали, что это какая-то несмешная шутка. Предметом шуток стала, разумеется, камера.

Все эти полтора месяца в сердцах поклонников Nokia теплилась надежда на то, что финско-китайские инженеры передумают и сделают камеру, которая не будет походить на зрительную систему паука. Но седьмого февраля в блоге 91mobiles появились новые официальные рендеры Nokia 9 Pure View и похоронили эту надежду.

Камера будет иметь пять объективов - четыре расположатся по углам ромба, а один сверху. Еще в одном "глазке" будет размещена вспышка. На правой грани разместятся кнопка блокировки/выключения и качелька регулировки громкости.

Что касается других особенностей новинки, то можно предположить, что инженеры встроили в экран сканер отпечатка пальца. При этом сам дисплей не стали растягивать на всю фронтальную поверхность от края до края - удалось обойтись без "челки" и сохранить элегантный внешний вид устройства. В качестве операционной системы будет использоваться Android One - чистая версия операционки от Google, которая работает на других смартфонах Nokia.

Судя по всему, в 2019 году производители будут соревноваться в количестве объективов основной камеры. Инсайдеры уже гадают, какой будет камера iPhone XI.

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Что касается Nokia 9, то его могут показать на выставке Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля. Хочется верить, что пятигланый смартфон будет снимать лучше всех конкурентов и получит высший балл в DxOMark.

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