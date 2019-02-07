Снимки смартфона Nokia 9 утекли в Сеть. Он все так же ужасен

Когда в конце декабря 2018 года инсайдер Эван Бласс, он же @evleaks, выложил у себя в твиттере рендеры смартфона Nokia 9 Pure View, многие подумали, что это какая-то несмешная шутка. Предметом шуток стала, разумеется, камера.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 — Evan Blass (@evleaks) 31 декабря 2018 г.

Все эти полтора месяца в сердцах поклонников Nokia теплилась надежда на то, что финско-китайские инженеры передумают и сделают камеру, которая не будет походить на зрительную систему паука. Но седьмого февраля в блоге 91mobiles появились новые официальные рендеры Nokia 9 Pure View и похоронили эту надежду.

[Exclusive]: Nokia 9 PureView press renders highlight the five-camera setup and in-display fingerprint sensor

Read more about it here: https://t.co/JYh1cJ5q7D pic.twitter.com/njv9kzE6wE — 91mobiles (@91mobiles) 7 февраля 2019 г.

Камера будет иметь пять объективов - четыре расположатся по углам ромба, а один сверху. Еще в одном "глазке" будет размещена вспышка. На правой грани разместятся кнопка блокировки/выключения и качелька регулировки громкости.

Что касается других особенностей новинки, то можно предположить, что инженеры встроили в экран сканер отпечатка пальца. При этом сам дисплей не стали растягивать на всю фронтальную поверхность от края до края - удалось обойтись без "челки" и сохранить элегантный внешний вид устройства. В качестве операционной системы будет использоваться Android One - чистая версия операционки от Google, которая работает на других смартфонах Nokia.

Судя по всему, в 2019 году производители будут соревноваться в количестве объективов основной камеры. Инсайдеры уже гадают, какой будет камера iPhone XI.

Что касается Nokia 9, то его могут показать на выставке Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля. Хочется верить, что пятигланый смартфон будет снимать лучше всех конкурентов и получит высший балл в DxOMark.