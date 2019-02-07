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Создатели S.T.A.L.K.E.R. раздают свою новую игру бесплатно

07.02.2019,  
15:29
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Компания Vostok Games, основанная бывшими сотрудниками студии GSC Game World, подарившей миру серию игр S.T.A.L.K.E.R., выпустила из раннего доступа в Steam свой новый проект Fear The Wolves.

В честь релиза разработчики объявили "Неделю первой охоты": до 12 февраля все желающие могут попробовать новинку бесплатно и купить ее со скидкой в 50%.

Fear The Wolves - еще один Battle Royale-шутер от первого лица. Сражения одиночек или боевых связок по два человека проходят в мрачном мире радиоактивной Чернобыльской зоны площадью 25 квадратных километров.

Судя по оценкам пользователей Steam во время альфа- и бета-тестирования, игра получила смешанные отзывы. После окончания скидочного периода Fear The Wolves будет продаваться за полную цену в 699 рублей.

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