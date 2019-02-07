США и КНДР спорят по поводу места для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новости

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов" испытают к концу 2020 года 12:11
В Заполярье произошло массовое отравление бездомных собак 12:06
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года 12:05
РФ оценила найденный ЕС способ обходить санкции США в отношении Ирана 12:05
"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства 12:04
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания 12:00
Лукашенко отметил Нацбанк за обеспечение финансовой стабильности 12:00
В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН 11:57
В Новосибирске организатор банды экстрасенсов получил 14 лет 11:52
Суслик откопал клад Золотой Орды для марийских археологов 11:51
Госдума приняла закон об охране музеев-заповедников 11:49
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений 11:49
Возбуждено дело по факту взрыва на месторождении в Югре 11:43
Число жертв обрушения здания в Стамбуле выросло до трех человек 11:42
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей 11:41
Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне 11:34
В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" 11:29
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25
Беларусь заняла четвертое место по товарообороту с Россией 11:24
В Беларуси снизилось число зарегистрированных преступлений 11:00
В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом 10:59
Видео: Подмосковный Терминатор напал на автозаправку 10:58
Фристайлист Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике 10:52
Беларусь призвала политиков в Литве умерить воинственный пыл 10:50
Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 11:02
Рубрика: В мире

США и КНДР спорят по поводу места для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Президент США Дональд Трамп уже официально анонсировал свою очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но если по поводу точной даты мероприятия сомнений нет, саммит состоится 27-28 февраля, то вот в отношении места Вашингтон и Пхеньян продолжают спорить, настаивая на более удобных для них площадках.
Фото: AP Photo/Evan Vucci, File Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
Фото: AP Photo/Evan Vucci, File

Отметим, что по поводу конкретной страны также уже все согласовано. После некоторых размышлений США и КНДР решили устроить встречу своим лидерам в теплом Вьетнаме, который сам к тому же изъявил горячее желание принять саммит, к которому будет безусловно приковано внимание всего мирового сообщества. Спор же теперь идет в отношении конкретного города, и вопрос стоит следующим образом: столичный Ханой или курортный Дананг?

Как сообщили южнокорейские, японские и американские СМИ, США настаивают именно на Дананге, где в 2017 году прошел саммит АТЭС. По словам близких к руководству США источников, тогда в саммите АТЭС принял участие Дональд Трамп, и место ему понравилось. Понравилось оно, судя по всему, и службе охраны президента, а также остальным чиновникам американской администрации, которые отвечают за организацию. Исходя из различных факторов, в Дананге достаточно просто обеспечить безопасность. Тем более что после саммита АТЭС там многим уже "почти все знакомо".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее

КНДР же настаивает на Ханое, и для этого тоже есть свои основания. Во-первых, именно в Ханое есть посольство КНДР, а потому северянам проще решить все вопросы с подготовкой и сопровождением. Во-вторых, Ким Чен Ын, по слухам, хочет совместить встречу с Трампом со своим официальным визитом во Вьетнам. В этой связи Киму в любом случае придется проследовать в столицу, а чтобы "не мотаться" по стране, северяне и хотят совместить все в одном городе.

Вопрос о конкретном городе является одним из самых неотложных. Как говорят эксперты, для подготовки саммита необходимо обычно две-три недели, а с учетом обозначенной уже даты 27-28 февраля, время, как говорится, поджимает. Многие политологи ожидали, что Трамп заявит 5-6 февраля и конкретный город саммита, но этого не произошло, что говорит о разногласиях по поводу точного места.

Впрочем, эта проблема не является неразрешимой, и с большой долей уверенности можно предположить, что Соединенные Штаты и Северная Корея достаточно быстро найдут приемлемый вариант. Японские и американские издания со ссылкой на разные источники уже несколько раз сообщили, что "скорее всего Дананг", но это отражает лишь подход США, тогда как КНДР продолжает настаивать на "своем" Ханое.

Если вопрос о городе относится к разряду технических, то в настоящий момент в Пхеньяне представители двух стран обсуждают уже принципиальные вопросы. Второй день в столице КНДР находится спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биген, который прибыл вчера на своем самолете из Сеула. С Бигеном от КНДР ведет переговоры Ким Хёк Чхоль, который до недавнего времени занимал пост посла КНДР в Испании. Ким и Биген обсуждают содержание тех договоренностей, которые подпишут Трамп и Ким Чен Ын во Вьетнаме. Если говорить простым языком, то сейчас решается, что сделает Северная Корея в плане ядерного и ракетного разоружения и что за это в качестве компенсации даст Пхеньяну США. Переговоры завершатся завтра, и завтра же Биген вернется в Сеул, чтобы рассказать южнокорейцам об итогам консультаций. После этого спецпредставитель президента США отправится в Вашингтон.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"