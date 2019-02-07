США и КНДР спорят по поводу места для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп уже официально анонсировал свою очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но если по поводу точной даты мероприятия сомнений нет, саммит состоится 27-28 февраля, то вот в отношении места Вашингтон и Пхеньян продолжают спорить, настаивая на более удобных для них площадках.

Отметим, что по поводу конкретной страны также уже все согласовано. После некоторых размышлений США и КНДР решили устроить встречу своим лидерам в теплом Вьетнаме, который сам к тому же изъявил горячее желание принять саммит, к которому будет безусловно приковано внимание всего мирового сообщества. Спор же теперь идет в отношении конкретного города, и вопрос стоит следующим образом: столичный Ханой или курортный Дананг?

Как сообщили южнокорейские, японские и американские СМИ, США настаивают именно на Дананге, где в 2017 году прошел саммит АТЭС. По словам близких к руководству США источников, тогда в саммите АТЭС принял участие Дональд Трамп, и место ему понравилось. Понравилось оно, судя по всему, и службе охраны президента, а также остальным чиновникам американской администрации, которые отвечают за организацию. Исходя из различных факторов, в Дананге достаточно просто обеспечить безопасность. Тем более что после саммита АТЭС там многим уже "почти все знакомо".

КНДР же настаивает на Ханое, и для этого тоже есть свои основания. Во-первых, именно в Ханое есть посольство КНДР, а потому северянам проще решить все вопросы с подготовкой и сопровождением. Во-вторых, Ким Чен Ын, по слухам, хочет совместить встречу с Трампом со своим официальным визитом во Вьетнам. В этой связи Киму в любом случае придется проследовать в столицу, а чтобы "не мотаться" по стране, северяне и хотят совместить все в одном городе.

Вопрос о конкретном городе является одним из самых неотложных. Как говорят эксперты, для подготовки саммита необходимо обычно две-три недели, а с учетом обозначенной уже даты 27-28 февраля, время, как говорится, поджимает. Многие политологи ожидали, что Трамп заявит 5-6 февраля и конкретный город саммита, но этого не произошло, что говорит о разногласиях по поводу точного места.

Впрочем, эта проблема не является неразрешимой, и с большой долей уверенности можно предположить, что Соединенные Штаты и Северная Корея достаточно быстро найдут приемлемый вариант. Японские и американские издания со ссылкой на разные источники уже несколько раз сообщили, что "скорее всего Дананг", но это отражает лишь подход США, тогда как КНДР продолжает настаивать на "своем" Ханое.

Если вопрос о городе относится к разряду технических, то в настоящий момент в Пхеньяне представители двух стран обсуждают уже принципиальные вопросы. Второй день в столице КНДР находится спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биген, который прибыл вчера на своем самолете из Сеула. С Бигеном от КНДР ведет переговоры Ким Хёк Чхоль, который до недавнего времени занимал пост посла КНДР в Испании. Ким и Биген обсуждают содержание тех договоренностей, которые подпишут Трамп и Ким Чен Ын во Вьетнаме. Если говорить простым языком, то сейчас решается, что сделает Северная Корея в плане ядерного и ракетного разоружения и что за это в качестве компенсации даст Пхеньяну США. Переговоры завершатся завтра, и завтра же Биген вернется в Сеул, чтобы рассказать южнокорейцам об итогам консультаций. После этого спецпредставитель президента США отправится в Вашингтон.