США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели в среду испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск состоялся в 10:01 мск с калифорнийской авиабазы Ванденберг.

Невооруженная головная часть ракеты должна была поразить условную цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Однако официальной информации об итогах очередных испытаний пока нет, пишет РИА Новости.

Этот запуск Minuteman III стал первым в 2019 году. В прошлом году американские военные испытывали эту ракету три раза. По данным ТАСС, в июле 2018 года тест завершился неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III - это трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты, изначально предназначенные для ядерного сдерживания во время холодной войны.

Сейчас это единственная МБР наземного базирования у американской армии. По данным из открытых источников, у США сейчас около 450 ракет и они будут на вооружении как минимум до 2020 года. Minuteman III способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.