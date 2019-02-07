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Рубрика: В мире

США объявят о полном освобождении захваченных ДАИШ территорий

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

На следующей неделе Вашингтон может официально объявить о полном освобождении ранее захваченных ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") территорий. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече представителей стран, входящих в международную коалицию.

По словам Трампа, ранее во время визита в Ирак, он общался с генералами и дал им "полный зеленый свет". "Я сказал: "Займитесь этим. Сколько времени на это понадобится?" "Сэр, одну неделю", - цитирует Трампа РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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По словам американского лидера, уже прошло около недели и скоро можно будет объявить о 100-процентном освобождении территорий. Трамп также заверил, что у боевиков нет доступа к природным ресурсам, они не могут облагать налогами местное население, похищать или разрушать объекты, представляющие историческую ценность. "Мы продолжаем уничтожать их остатки, но они могут быть очень опасны", - отметил президент США.

Между тем, накануне глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что под контролем ДАИШ осталось около 52 квадратных километров, где могут находиться до полутора тысяч террористов. При этом он признал, что в Ираке и Сирии тысячи боевиков рассеяны по территории этих стран.

Международная коалиция против ДАИШ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО в 2014 году. На встрече, которая проходит в Вашингтоне, представители 74 государств и 5 международных организаций обсуждают активизацию дипломатических и военных усилий в борьбе с террористами, пути привлечения их к ответственности и требования, которые коалиция должна соблюдать для сохранения давления на ДАИШ, пишет ТАСС.

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