США отправят на границу 250 военных для встречи каравана мигрантов

Пентагон принял решение перебросить 250 военнослужащих из Аризоны в район пропускного пункта Eagle в Техасе. Они помогут службам таможенного и пограничного контроля в борьбе с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой.

Уточняется, что среди этих военнослужащих есть представители военной полиции, медики и инженеры, пишет РИА Новости. В конце января новый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону границ США. Еще одна группа начала движение из Сальвадора.

Ранее министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что планирует разместить еще 3750 военнослужащих на границе с Мексикой. Речь идет о юго-западном участке, где уже находятся 600 американских военных. Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.