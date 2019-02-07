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Рубрика: В мире

США отправят на границу 250 военных для встречи каравана мигрантов

Пентагон принял решение перебросить 250 военнослужащих из Аризоны в район пропускного пункта Eagle в Техасе. Они помогут службам таможенного и пограничного контроля в борьбе с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой.

США могут создать на границе с Мексикой "живую стену" из военных

Уточняется, что среди этих военнослужащих есть представители военной полиции, медики и инженеры, пишет РИА Новости. В конце января новый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону границ США. Еще одна группа начала движение из Сальвадора.

Ранее министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что планирует разместить еще 3750 военнослужащих на границе с Мексикой. Речь идет о юго-западном участке, где уже находятся 600 американских военных. Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.

В мире США
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