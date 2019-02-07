Стоимость вторичного жилья выросла впервые за четыре года

Стоимость этого сегмента недвижимости возвращается к привычным значениям после долгого падения. "Рынок отыгрывал снижение цен, которое началось еще в первом квартале 2015 года и продолжалось до конца 2017-го. С января 2018 года цены на вторичном рынке стали расти. Самый резкий скачок произошел в ноябре", - сообщила "РГ" главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.
Покупатели раскачивались два месяца. В сентябре и октябре цена предложения не менялась, но в ноябре поднялась на 2,8 процента после повышения ставок по ипотеке. В декабре и январе - тоже рост, но в пределах одного процента. Процесс продолжается в феврале, хотя и замедляется. По итогам января 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья в России составила 63 697 рублей.
Рост цен на вторичную недвижимость затронул все крупные города страны. Максимальное повышение отмечено во Владивостоке, где жилье подорожало на 10,9 процента. В Ставрополе квартиры стали стоить на 9,5 процента дороже, в Казани - на 9,4. Минимальный рост отмечен в Иваново - 0,8 процента.
Рынок новостроек в крупных городах страны тоже отреагировал на повышение стоимости ипотеки. В подавляющем большинстве городов цены начали расти. Рекорд показала подмосковная Балашиха, где квартиры подорожали на 14 процентов.
Эксперты сходятся в том, что "вторичка" еще какое-то время будет дорожать, но ее ресурсы не безграничны. Причина - снижение спроса. В 2019 году на первичном и вторичном рынке не исключено снижение покупательской активности. "На мой взгляд, отложенный спрос в основном реализован", - отметил руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Снижение цен и комфортные ставки позволили многим воспользоваться удачным моментом и улучшить жилищные условия.
На первичном рынке спрос на жилье в 2019 году может снизиться примерно на 20 процентов. "Сейчас по ипотеке продается примерно 65 процентов квартир комфорткласса", - говорит директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. Каждый процент в период снижения стоимости ипотеки повышал спрос на жилье на 10 процентов. При росте ставок эта закономерность может работать в обратную сторону.
Рынок жилья может существенно поменяться в 2019 году, прогнозируют эксперты. К примеру, в новостройках исчезнут самые доступные предложения на начальной стадии строительства.