"Световой купол": ветеран ВВС США рассказал о "секретном оружии СССР"

В США обнародованы воспоминания экс-пилота самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберта Хопкинса. Судя по его рассказу, на исходе холодной войны Советский союз в буквальном смысле "засветил" секретное оружие. Эксперты ломают голову, для чего предназначался "Купол света".

Удивительную историю бывший летчик поведал на днях изданию The Drive. Впрочем, как выяснилось, узкий круг американских военных экспертов уже давно был посвящен в его тайну.

Итак, дело было в конце осени 1988 года. Команда 24-й эскадрильи стратегической разведки, где служил Роберт Хопкинс, находилась на базе ВВС Шемья в Аляске.

Именно в этот период Советский Союз согласно договору о ликвидации РСМД (ныне почившему) осуществлял пуск ракеты SS-20 ("Пионер").

Собственно, наблюдать за этим процессом и поручили экипажу Хопкинса. Все по взаимной договоренности. Американцев уведомили, что ракета будет запущена в направлении полигона Кура.

Самолет радиоразведки RC-135S Cobra Ball отправился собирать данные. По воспоминаниям пилота, звезд в ту ночь не было, и даже луна не светила. Сперва все шло по плану, а потом начались странности.

"Мы заметили нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась над СССР слева направо, к северной части Тихого океана, - рассказывает Роберт Хопкинс. - Оно охватывало все от земли до уровня нашей видимости. Оно двигалось очень быстро - намного быстрее, чем воздушные суда - и приблизилось к нам. Стена света прошла через нашу траекторию полета и затем продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо".

После пилоты обсудили между собой произошедшее, убедившись, что это не галлюцинация, и оба видели одно и то же.

Спустя некоторое время, отправившись на аналогичное задание, экипаж вновь столкнулся с "Куполом света". Так было названо загадочное явление.

Разумеется, руководство было обо всем оповещено. За изучение феномена взялись ученые из Отдела иностранных технологий ВВС, но дальше гипотез дело не продвинулось.

Эксперты предположили, что эффект вызван специальным топливом ракеты, либо это часть пусковой установки, которая вспышкой света должна ослепить американские спутники.

Позже Роберт Хопкинс пытался сам докопаться до истины. Изучал различные документы, но ничего принципиально нового не узнал.

"Единственное, что я смог выяснить - в постсоветский период гласности русские знали, что такое "Купол света", но не говорили об этом", - заключает ветеран ВВС.

Роберту Хопкинсу удалось заинтриговать своим рассказом сотрудников издания. Они, в свою очередь, также попытались "накопать" что-нибудь про "Купол света".

Публикация о загадочном оружии была найдена в газете Los Angeles Times от 24 января 1988. Там говорилось, что это система может выполнять роль маскировки при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР), ослепляя спутники раннего предупреждения. Собственно, эта же версия и была озвучена Хопкинсом.

Есть и более экзотическая гипотеза. На нее журналисты наткнулись в журнале Omni (март 1988 года). Ее суть в том, что в Советском Союзе создали оружие, основываясь на идеях Николы Теслы. Сторонник этой версии - подполковник в отставке Том Бирден, работавший аналитиком по оружию в аэрокосмической компании.

В течение многих лет он собирал сообщения о необъяснимых взрывах. Например, о "гигантской расширяющейся сфере света", исходящих из "глубин Советского Союза". Якобы, это явление было зафиксировано в Афганистане в 1976 году.

По его мнению, комбинируя и фокусируя электромагнитные и гравитационные волны, можно создать невероятно мощное оружие. Тесла называл это "скалярной электроникой".

Издание не берется анализировать правдоподобие этой версии. Однако журналисты обращают внимание на то, что такое оружие публично обсуждалось еще до того, как Роберт Хопкинс столкнулся с "Куполом света".

Сейчас эта история, по мнению авторов, приобретает особую актуальность. США и Россия вступили в новый виток холодной войны, распались основные договоры о сдерживании ядерного оружия, Пентагон усердно работает над новой космической системой ПРО.

"Возможно, все это, - полагает издание, - подтолкнет Россию к пересмотру концепции "Купола света", если она действительно существовала около трех десятилетий назад".