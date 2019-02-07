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07.02.2019 11:38
Рубрика: Власть

Москва примет меры в случае выхода США из ДРСМД

Текст: Александр Ленин
Российская сторона примет исчерпывающие меры для обеспечения своей безопасности в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Российское внешнеполитическое ведомство 4 февраля передало ноту, в которой отвергло все выдвигаемые Вашингтоном в отношении РФ обвинения о невыполнении договора. "Москва сделала все возможное для сохранения ДРСМД, пошла на беспрецедентные меры транспарентности", - подчеркнул дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину"

По его словам, выход американцев из ДРСМД негативно скажется на стратегической стабильности. Ответственность за это Рябков полностью возложил на Вашингтон. Впрочем, российская сторона не планирует закрывать "окно для диалога" и готова к конструктивному общению с США в случае, если американская сторона изменит свой деструктивный подход к решению проблемы.

Президент США Дональд Трамп в начале февраля объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, которая ориентировочно займет около шести месяцев. В ответ на это российский лидер Владимир Путин также дал указание приостановить участие в договоре.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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