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Проект: Пресс-релизы

Swatch Group зарегистрировала рекордное количество патентов

Чистые продажи Swatch Group за 2018 год выросли на 6,1% по сравнению с 2017 годом, а доходы от них - на 14,8%, до 867 миллионов швейцарских франков. Набольший рост продаж зафиксирован в престижном и люксовом сегментах, в частности, у таких брендов, как Blancpain, Omega и Longines.

В четвертом квартале 2018 года бизнес замедлился, что было связано с проблемой нехватки мощностей. Компании по производству внешних комплектующих (корпусов для часов, циферблатов, стрелок) работали в режиме максимальной или даже превышающей норму загруженности мощностей, что привело к значительным задержкам по доставке запчастей, в основном, для продукции Omega и Longines. Группа столкнулась с клиентскими отказами из-за необходимости длительного ожидания в условиях перегрузки часовых производственных мощностей.

Массовые бренды среднего и базового ценовых сегментов продавались хорошо. Высокие темпы роста были достигнуты в Азии - как в оптовых продажах, так и в собственной розничной сети Группы, включая e-commerce. Уверенно росли продажи в Северной Америке, среди европейских стран - в Великобритании и Швейцарии. Россия показала сильный рост в местной валюте.

Заметные результаты в среднем и базовом сегментах показали электронные продажи. E-commerce принес чистую выручку в размере 273 миллионов швейцарских франков, а общий операционный результат составил 14 миллионов швейцарских франков (по сравнению с 5 миллионами в 2017 году). Основные возможности электронного канала дистрибуции Группа планирует освоить в 2019 году, особенно для брендов Swatch и Tissot.

В 2018 году Swatch Group зарегистрировала рекордное количество патентов на изобретения - 212 (в 2017 году - 183). То есть в среднем каждый второй день подавалась новая заявка на патент.

В январе 2019 года Swatch с большим успехом представил в Швейцарии Swatch Pay, а в феврале бренд выпустит новые модели Sistem51 с запатентованной антимагнитной пружиной баланса Nivachron. В целом Swatch Group прогнозирует устойчивый рост на этот год - спрос останется на хорошем уровне, а возникшую в прошлом году проблему нехватки мощностей (в том числе производства внешних комплектующих) планируется решить в первом полугодии. Ожидается рост доли Группы на рынках США, Японии и Китая.

Пресс-релиз предоставлен компанией "Свотч груп Рус"

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