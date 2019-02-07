Сына президента Бразилии обвинили в подлогах и отмывании денег

Генеральная прокуратура Бразилии в среду направила Региональной избирательной прокуратуре штата Рио-де-Жанейро дело сына президента Бразилии Жаира Болсонаро. Сенатора Флавио Болсонаро обвиняют в намеренном введении в заблуждение избирателей и отмывании денег.

Скандал вокруг сына президента разгорелся после появления в бразильских СМИ информации о совершенных Флавио сомнительных операциях с недвижимостью, в результате которых он значительно увеличил свое состояние. Сенатор подозревается в отмывании денег путем покупки недвижимости, а также в том, что, представляя свои документы в избирательную комиссию, он указал заниженную стоимость приобретенного им имущества.

В официальном заявлении Флавио Болсонаро назвал обвинения в свой адрес "лишенными аргументации" и частью порочащей его кампании, которая ведется политическими противниками как самого сенатора, так и его отца.

Имя бразильского парламентария фигурирует еще в одном деле, связанном с отмыванием денежных средств. Следственные органы штата считают, что бывший помощник Флавио в его бытность депутатом регионального парламента Фабрисио Кейрош через свои банковские счета провел около 400 тысяч долларов, совершая "нетипичные" денежные операции. Предполагается, что таким образом Кейрош проводил "откаты" служащих Законодательной ассамблеи Рио-де-Жанейро с получаемых ими зарплат.