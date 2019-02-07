Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) смоделировали сценарий изменения климата, учитывая нынешнюю политику государств и работу международных организаций, и пришли к выводу, что таяние льдов может спровоцировать непредсказуемые изменения температур в разных точках планеты, передает EurekAlert.

Согласно оценкам климатологов, площади ледников в Антарктиде и Арктике будут сокращаться. А это приведет к изменениям температуры и циркуляции потоков воды в океанах уже к 2100 году.

- Мы движемся к четырем градусам потепления выше доиндустриального уровня, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и Антарктического ледяного щита попадает в океаны, - пояснили исследователи.

По словам профессора Натальи Гомес, уровень воды не будет одновременно расти везде.

- В некоторых районах, таких как островные государства в Тихом океане, будет наблюдаться значительное повышение уровня моря, в то время как вблизи ледниковых щитов уровень моря будет сильно падать, - отметила Гомес.

Повышение температуры затронет Арктику, Восточную Канаду и Центральную Америку. Снижение температур прогнозируется в северо-западной Европе.