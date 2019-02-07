Новости

Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения 18:00
На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских 17:59
"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады 17:48
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей 17:43
Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте 17:36
ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче 17:35
Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области 17:15
В Вологодской области корова родила сразу четырех телят 17:14
МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой 17:10
Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот 17:05
Ученые: Подверженные насилию дети не воспринимают чувства окружающих 17:02
Актер сериала "Молодые и дерзкие" найден мертвым после суицида сына 17:00
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу 17:00
Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы 16:48
СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье 16:35
Франция и ФРГ заключили первый контракт на создание нового истребителя 16:31
В Калуге шестилетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле 16:30
В Москве откроются 30 круглогодичных ярмарок 16:30
У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 18:03
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) смоделировали сценарий изменения климата, учитывая нынешнюю политику государств и работу международных организаций, и пришли к выводу, что таяние льдов может спровоцировать непредсказуемые изменения температур в разных точках планеты, передает EurekAlert.

Фото: iStock
В Сибири ученые узнали, что будет, если нагреть тундру

Согласно оценкам климатологов, площади ледников в Антарктиде и Арктике будут сокращаться. А это приведет к изменениям температуры и циркуляции потоков воды в океанах уже к 2100 году.

- Мы движемся к четырем градусам потепления выше доиндустриального уровня, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и Антарктического ледяного щита попадает в океаны, - пояснили исследователи.

По словам профессора Натальи Гомес, уровень воды не будет одновременно расти везде.

- В некоторых районах, таких как островные государства в Тихом океане, будет наблюдаться значительное повышение уровня моря, в то время как вблизи ледниковых щитов уровень моря будет сильно падать, - отметила Гомес.

Повышение температуры затронет Арктику, Восточную Канаду и Центральную Америку. Снижение температур прогнозируется в северо-западной Европе.

Общество Наука Общество Природа Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей
У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей