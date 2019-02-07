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07.02.2019 15:52
Рубрика: Власть

Ученый в шутку предложил Путину разработку по обнаружению плохих людей

Текст: Айсель Герейханова

В четверг в Кремле прошла церемония вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым ученым. После официальной части Владимир Путин за бокалом шампанского неформально пообщался с лауреатами. Президент обратил внимание на научную разработку ученых-физиков из Томска Евгения Горлова и Виктора Жаркова, которые разработали дистанционный метод обнаружения взрывчатых веществ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Вы обнаруживаете взрывчатку, а теперь хорошо бы еще фальшивые деньги обнаруживать на запах", - в шутку предложил Путин.

На шутку президента ответил другой ученый - Иван Оселец, который получил премию за создание прорывных вычислительных технологий. Он предложил дистанционным методом находить "плохих людей". Президент заметил, что это сложнее, потому что "исключительно плохих людей не бывает".

Обращаясь ко всем лауреатам, Путин заверил их, что все разработки представляют особую важность. "Все важно, чем вы занимаетесь. Ну, и в основе всего математика", - подчеркнул Путин.

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