Завершился второй групповой этап Еврокубка, определились пары четвертьфинала. В одной из них друг с другом встретятся российские клубы - казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань".

Этого столкновения, ведущего к неизбежной потере нашей страной одного соискателя трофея, могло бы не произойти, если бы баскетболисты с берегов Волги в последнем туре выиграли у выступающей в чемпионате Испании "Андорры" менее шести очков. Но команда греческого специалиста Димитриса Прифтиса разгромила соперника (72:53) и заняла первое место в своем квартете.

Для "железнодорожников" на финише топ-16 не решалось ничего, команда застолбила себе выход в плей-офф со второй позиции, а выше подняться не могла. Тем не менее домашнюю игру с германским "Скайлайнерсом" южане провели с полной отдачей и оформили крупную победу - 84:58, заработав основное преимущество во второй половине. Причем лучшим бомбардиром у хозяев стал сербский форвард Драган Апич, пришедший в команду уже по ходу нынешнего сезона, в середине января - 18 очков. Хорошее приобретение!

Жеребьевки четвертьфиналов не было, пары расписали заранее по схеме в зависимости от групп и занятых мест. Помимо чисто российского противостояния, состоятся серии до двух побед следующих соперников: "Альба" (Берлин, Германия) - "Уникаха" (Малага, Испания), АСВЕЛ (Виллербан, Франция) - "Андорра" (Испания), "Валенсия" (Испания) - "Летувос Ритас" (Вильнюс, Литва).

Матчи серий пройдут 5, 8 марта и, если потребуется 13 марта. Первая и третья игра - на площадках команд, указанных первыми.

- УНИКС - непростой соперник для нас, последние два сезона мы играем с ним не очень удачно. А в этот раз у казанцев будет еще и преимущество своей площадки, - прокомментировал ситуацию президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев. - Впрочем, это далеко не решающий фактор. "Локомотив" на протяжении двух сезонов сам получал в плей-офф такое преимущество, но оно нам не помогло. Возможно, что первый матч мы проведем в Казани, как-то даже психологически разгрузит баскетболистов. В любом случае, нам следует должным образом настроиться, выбрать правильную тактику, подлечить травмированных. Определенную сложность как для нас, так и для казанцев будет представлять то, что четвертьфинал стартует после достаточно продолжительной паузы в клубных турнирах. Плюс у нас немало игроков сборной России, на которых в феврале выпадет дополнительная нагрузка. В общем, много факторов, способных создать препятствия в подготовке к четвертьфинальному противостоянию. Но в любом случае мы должны быть к нему готовы.

Кстати, и УНИКСУ, и "Локомотиву" в ближайший понедельник предстоят очень трудные матчи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Казанцы принимают ЦСКА, а "Локо" отправится в гости к "Химкам".

Сегодня в Нижнем Новгороде стартует "Финал четырех" Кубка России. Единую лигу представляют хозяева площадки и "Парма". Их соперниками в полуфиналах будут клубы Суперлиги-1.

Где будем смотреть

8 февраля, пятница

"Матч ТВ", "МАТЧ! Игра"

19.55. ЦСКА - "Реал" (Мадрид, Испания). Евролига. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

15.55. "Парма" (Пермский край) - БК "Новосибирск". Кубок России. "Финал четырех" в Нижнем Новгороде. Полуфинал. Прямая трансляция.

19.25. БК "Нижний Новгород" - "Спартак" (Санкт-Петербург). Кубок России. Полуфинал. Прямая трансляция.

10 февраля, воскресенье

"МАТЧ! Наш Спорт"

11.55. Кубок России. Матч за третье место. Прямая трансляция.

14.55. Кубок России. Финал. Прямая трансляция.