В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей

В столице Эквадора городе Кито произошло вооруженное нападение на российского туриста, который скончался в больнице от полученных ранений, передает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства РФ. По данным диппредставительства, погибшего звали Алексей Домбровский.

Как сообщили в полиции, вечером в понедельник россиянин со своей спутницей был в квартале Итчимбия на востоке столицы и подвергся нападению четырех грабителей. Он попытался оказать им сопротивление, но получил несколько ножевых ранений.

Раненый был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны. Все подозреваемые задержаны.