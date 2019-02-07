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09.02.2019 07:00
Рубрика: Общество

На память от цесаревен

Случайно обнаруженный конверт с неизвестными фотографиями семьи Николая II дополнил историю царского конвоя
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя № 27(7785)
По иронии судьбы все произошло в очередную годовщину Февральской революции, развязавшей цепь кровавых событий 102-летней давности и ознаменовавшей начало конца как самой империи, так и семьи ее монарха.

В Ессентуках строители, заканчивая ремонт в двухэтажном особняке отделения N 26 Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, обнаружили конверт с двумя фотооткрытками и семью фотографиями царской семьи. На фотографиях присутствуют и офицеры конвоя императора.

Находку передали в поисковый отряд Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю "Казначей 26", который и начал разбираться в истории фотографий.

- Фотографии нашли во время ремонта в нашей подведомственной организации. Строители обнаружили конверт и передали к нам в управление. Мы заинтересовались, у нас есть поисковый отряд "Казначей 26", имеем опыт архивных исследований. Стали искать, кому могли принадлежать эти фотографии. Фотооткрытки довольно распространенные, а вот фотографии оказались уникальными. Причем открытка с цесаревнами подписана чернилами возле каждой фигуры. На обороте написано "Анатолию Семеновичу, Царское Село, 7 апреля", - рассказала корреспонденту "РГ" начальник штаба поискового отряда Вера Самарина.

На фотооткрытке царевича Алексея было написано просто "Анатолию Семеновичу". На трех других фотографиях карандашом выведены инициалы: "А.К. от А.". Специалисты нашли образцы подписей цесаревен и сличили их с теми, что есть на открытке. При сопоставлении выяснилось, что почерк на обороте очень похож на почерк цесаревны Татьяны. А вот подписи возле фигур разные, то есть, предположительно, каждая княжна подписалась лично.
Глеб Боткин и его прощальная сказка для царской семьи

Поисковики начали проверять, для кого могли быть сделаны эти подписи. Изучили информацию из исторического обзора офицера Николая Галушкина "Собственный Его Императорского Величества Конвой". Оттуда выяснили, что такие открытки подписывались для служащих конвоя, которые сопровождали и охраняли царскую семью в поездках, в Царском Селе. В итоге по спискам состава конвоя того времени нашли Анатолия Семеновича Федюшкина. Весь его род - из станицы Червленной Терского казачьего войска. Сейчас населенный пункт находится на территории Чеченской Республики.

Оказалось, что род этот знаменитый, про Федюшкиных есть исследование историка Феликса Киреева "Из истории офицерского рода терских казаков Федюшкиных". В переписке цесаревен с императором Николаем II говорится, что часто на чай к подруге императрицы Александры Федоровны Анне Вырубовой приглашали офицеров из конвоя. Они давали офицерам сокращенные имена, Анатолия Федюшкина прозвали Юзиком. Он упоминается в нескольких письмах. То есть царская семья тесно общалась со своей охраной. Так и определили, что владельцем, скорее всего, является Юзик.

Теперь фотографии бережно хранят в специальном темном месте, чтобы с ними ничего не случилось. С них снимут копии, чтобы находки можно было выставлять в музее.

От редакции

История этих снимков выглядит интереснее, чем кажется на первый взгляд. В дарственной надписи значится дата - 7 апреля 1917 года. Представьте: месяц назад император отрекся от престола. 8 марта он записал в своем дневнике: "Последний день в Могилеве. В 10 ч. подписал прощальный приказ по армиям. В 10 ч. пошел в дом дежурства, где простился со всеми чинами штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и Сводного полка - сердце у меня чуть не разорвалось!" Восьмого же марта новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал царскую семью и приставил к ней охрану. Но, если верить датировке фото, история общения царской семьи со своим конвоем имела продолжение.

Общество История
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