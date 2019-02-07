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07.02.2019 11:10
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили шведские выводы о "подготовке" России к войне

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали выводы сделанного по заказу шведского минобороны исследования о том, что Россия готовится к полномасштабной войне.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Исследование провели в шведском Институте тотальной обороны. На умозаключения сотрудников института натолкнули, в первую очередь, российские военные учения, которые проводились последние несколько лет ("Запад-2017", "Восток-2018" и другие). Шведские эксперты решили, что учения год от года приобретают все более масштабный характер и привлекают все больше внимания главы российского государства.

Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что такое исследование не единично. Также усиливается "поиск развединформации о силах и средствах, привлекаемых на эти учения", учащаются полеты разведывательной авиации над территорией РФ.

"Разведслужбы иностранных государств постоянно находятся в поиске и в том числе заказывают такие исследования", - сообщил Красов в беседе с RT.

На этом фоне Россия лишь укрепляет свою оборону, действуя исключительно в мирных целях, подчеркнул депутат. Проводимые учения, по его словам, направлены на обеспечение неприкосновенности границ и безопасности граждан.

Вместо проведения подобных исследований Красов призвал шведских экспертов "обратить взор на псевдооборонительные действия НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала "цветные" революции по всему миру и всеобщий хаос".

Прокомментировал доклад шведских военных аналитиков и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, заявив, что документ носит заказной характер.

"В нем очевидна попытка обмануть и запугать европейского обывателя намеренной подменой понятий: Россия совершенствует оборонительные, а не наступательные системы вооружений, в отличие от США и НАТО, и никому мы не угрожаем", - также отметил он.

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Укрепление обороноспособности вооруженных сил в условиях существующих в мире вызовов он назвал естественной задачей любой суверенной страны.

По словам политика, заявления о том, что Россия якобы готовится вести полномасштабную войну с НАТО или другими государствами, "создают ложное представление о целях внешней политики нашей страны и формируют образ врага". Железняк напомнил, что Россия ни разу не была инициатором военных конфликтов и всегда выступает в роли миротворца. Депутат сравнил это с действиями США - развязанной гонкой вооружений, демонстративным выходом из ДРСМД и агрессивной политикой НАТО в Европе по втягиванию новых стран в альянс.

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