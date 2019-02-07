В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"

На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о "незаконной оккупации" островов Россией. Мероприятие прошло 7 февраля, в день так называемых "северных территорий", передает издание "Никкэй симбун".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Россией по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. "Нелегко, но сделать это необходимо", - отметил японский политик. Абэ пообещал прилагать все силы для решения стоящих на повестке дня вопросов и поступательно двигаться к намеченной цели. Для этого необходимо укреплять доверительные отношения между народами государств.
Глава японского кабинета министров напомнил, что в конце июня в Осаке пройдет саммит G20, где примет участие и президент РФ Владимир Путин. Синдзо Абэ намерен провести с российским лидером обстоятельные и откровенные переговоры, в том числе по вопросу заключения мирного договора между странами.
Напомним, что российский руководитель Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.