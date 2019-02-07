В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"

Японское правительство продолжает делать шаги, направленные на смягчение позиции Москвы по вопросу спорных островов.

На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о "незаконной оккупации" островов Россией. Мероприятие прошло 7 февраля, в день так называемых "северных территорий", передает издание "Никкэй симбун".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Россией по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. "Нелегко, но сделать это необходимо", - отметил японский политик. Абэ пообещал прилагать все силы для решения стоящих на повестке дня вопросов и поступательно двигаться к намеченной цели. Для этого необходимо укреплять доверительные отношения между народами государств.

Глава японского кабинета министров напомнил, что в конце июня в Осаке пройдет саммит G20, где примет участие и президент РФ Владимир Путин. Синдзо Абэ намерен провести с российским лидером обстоятельные и откровенные переговоры, в том числе по вопросу заключения мирного договора между странами.

Напомним, что российский руководитель Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.