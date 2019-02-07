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Рубрика: В мире

В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"

Текст: Александр Ленин
Японское правительство продолжает делать шаги, направленные на смягчение позиции Москвы по вопросу спорных островов.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о "незаконной оккупации" островов Россией. Мероприятие прошло 7 февраля, в день так называемых "северных территорий", передает издание "Никкэй симбун".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
СССР рассматривал вариант передачи Японии части южных Курил?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Россией по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. "Нелегко, но сделать это необходимо", - отметил японский политик. Абэ пообещал прилагать все силы для решения стоящих на повестке дня вопросов и поступательно двигаться к намеченной цели. Для этого необходимо укреплять доверительные отношения между народами государств.

Глава японского кабинета министров напомнил, что в конце июня в Осаке пройдет саммит G20, где примет участие и президент РФ Владимир Путин. Синдзо Абэ намерен провести с российским лидером обстоятельные и откровенные переговоры, в том числе по вопросу заключения мирного договора между странами.

Фото: iStock
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Напомним, что российский руководитель Владимир Путин и премьер  Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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