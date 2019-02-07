В Иране показали новую баллистическую ракету "Дизфуль"

В Иране состоялась демонстрация новой баллистической ракеты местного производства "Дизфуль", сообщило агентство Tasnim.

По его данным, ракета "Дизфуль" относится к классу "земля-земля", дальность полета составляет тысячу километров.

Церемония демонстрации ракеты прошла на закрытом подземном заводе по производству баллистических ракет аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На мероприятии выступил командующий КСИР Мохаммад Али Джаафари, который подчеркнул, что ракетная мощь Ирана носит оборонительный характер и направлена на сдерживание потенциальных врагов Исламской Республики.

Напомним, в начале февраля в Тегеране иранские военные показали новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе". Дальность ее полета составляет более 1350 километров. Ракета способна летать на малых высотах и имеет высокую точность поражения целей.