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Рубрика: В мире

В поисках героини

Сельская школьница, едва не погибнув сама, спасла тонувшую девочку
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 27(7785)
Эльвира (справа) и Асель стали подругами Фото: Кенжебек кызы Эльвира Эльвира (справа) и Асель стали подругами Фото: Кенжебек кызы Эльвира
Эльвира (справа) и Асель стали подругами Фото: Кенжебек кызы Эльвира
Только спустя полтора года после случившегося чета Уметалиевых разыскала спасительницу их дочери. Чтобы поблагодарить смелую девочку, им пришлось подключить к поискам героини даже милицию.

Эльвира Кенжебек кызы живет в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области. Она самая младшая из 14 братьев и сестер. Их мама погибла в автоаварии в 2012 году, а отец скончался спустя четыре года после смерти супруги. Сейчас Эльвира воспитывается в семье дяди Жолдоша Текебаева и его супруги Зарины Эталиевой.

В один из январских дней в школу, где учится Эльвира, подъехал кортеж автомашин. Вышедшие из них направились к директору учебного заведения Бекжану Айтпаеву.

- Мне сначала подумалось, что проверка приехала, - признался он. - Потом гости подробно рассказали в чем дело и попросили, если возможно, собрать школьную линейку. Там все остальные и узнали о подвиге, который совершила наша ученица.

В июле 2016 года 14-летняя Эльвира шла по берегу озера Иссык-Куль. Народу в тот день на сельском пляже почти не было. Лишь несколько рыбаков не спускали глаз с поплавков, а девчушка лет десяти прыгала в набегавшие волны.

- Вдруг мне показалось, что девочка, которая играла на берегу, исчезла, - вспоминает Эльвира. - Я услышала лишь слабый крик. Подумала, что послышалось, но потом увидела, что кто-то барахтается в волнах и уходит под воду. В озере у самого берега есть яма, где очень глубоко, вот туда девочка и попала. Я нырнула, но схватить ее и вытащить на берег удалось лишь с третьего раза. Мимо проходила какая-то женщина. Я попросила ее позвать кого-нибудь на помощь.

Фото: Любовь Борисенко
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Как призналась Эльвира, увидев тонувшую девочку, она бросилась в воду, не задумываясь, что сама может не выплыть.

На берегу юная спасительница начала оказывать первую медицинскую помощь, как учили в школе: делала массаж сердца и искусственное дыхание. Когда девочка начала дышать, подбежали рыбаки и родители. Пострадавшую увезли в больницу, а Эльвира пошла дальше.

- Я долго не могла прийти в себя после случившегося, лишь потом бросилась искать спасительницу дочери, - со слезами на глазах вспоминает мать Асель - Альбина. - Удалось узнать ее имя, но где она живет, не знали. Спустя полтора года координаты Эльвиры помог найти наш односельчанин.

И вот под аплодисменты всей школы Асель обнимает свою спасительницу и потом еще долго не отпускает ее руку.

- Эльвира у нас очень скромная девочка, и для нас было приятной неожиданностью, что она оказалась такой смелой и находчивой, - рассказала корреспонденту "РГ" Зарина Эталиева. - Я счастлива и горжусь ею, как и вся наша семья. Ведь, согласитесь, в той ситуации даже взрослые могли бы растеряться.
Теперь две семьи дружат между собой. Часто навещают друг друга, а девчонки подолгу по вечерам болтают между собой, делясь своими секретами.

Тем временем

Родители спасенной девочки, а также руководство школы и органов местного самоуправления отправили на имя министра чрезвычайных ситуации письмо с просьбой наградить Эльвиру специальной медалью.

В мире экс-СССР Киргизия
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