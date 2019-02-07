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Рубрика: В мире

Ректоров соберут в Бишкеке

Подготовку форума ректоров обсудили в Москве министры образования России и Киргизии
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 27(7785)

Подготовку форума ректоров обсудили в Москве министры науки и высшего образования России, образования и науки Киргизии Михаил Котюков и Гульмира Кудайбердиева. Встреча руководителей высших учебных заведений пройдет в Бишкеке в марте текущего года. По данным официальных источников, в подобном формате главы вузов двух стран соберутся впервые.

- Взаимодействие в сфере образования между нашими странами имеет многолетнюю историю, - заявила Гульмира Кудайбердиева. - На всех уровнях образования накоплен интересный опыт сотрудничества, намечены различные совместные проекты. В сфере высшего образования уже работает Российско-Киргизский консорциум технических вузов. Теперь мы могли бы распространить опыт такого взаимодействия в вузах гуманитарного спектра.

Форум, как полагает она, позволит расширить сотрудничество в сфере высшего образования. На встрече планируется подписать соглашение о сотрудничестве Ассоциации вузов Киргизии и Российского союза ректоров.

Почти 16 тысяч граждан Киргизии учатся в вузах России

Михаил Котюков, в свою очередь, предложил пригласить на форум не только ректоров, но и представителей научного сообщества. "Мы сформировали единую государственную программу развития науки и образования в России, - подчеркнул министр. - Думаю, что участие ученых обеих стран существенно расширит перечень вопросов, которые можно будет обсудить на площадке форума".

Министры также обсудили вопрос подготовки новой редакции устава Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ), в котором обучаются свыше 11 тысяч студентов. Минобрнауки РФ подготовило проект нового соглашения об условиях деятельности КРСУ. В ведомстве объясняют это изменениями, которые произошли в законодательствах обеих стран. После завершения внутриведомственного согласования документ направят киргизской стороне на рассмотрение.

В настоящее время в вузах РФ обучается около 15,8 тысячи студентов из КР, 6,6 тысячи из которых - за счет средств федерального бюджета. К востребованным специальностям и направлениям подготовки относятся "Экономика", "Юриспруденция", "Международные отношения", "Программная инженерия", "Менеджмент" и "Лечебное дело".

В мире экс-СССР Киргизия
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