В Кремле не перестали поддерживать Мадуро

Вопрос эвакуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро не находится в повестке дня Кремля.

"Эта тема не фигурирует и не поднимается", - заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позиция Кремля по отношению к действующему президенту Венесуэлы не изменилась.

Россия ведет интенсивный обмен мнениями со всеми зарубежными партнерами по ситуации в Венесуэле, подчеркивая недопустимость и пагубность вмешательства извне и возможные катастрофические последствия силового вмешательства со стороны третьих стран, объяснил Песков. Но с США контактов по этой теме нет.