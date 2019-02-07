"Маршрутки" в Бишкеке остаются главным средством передвижения жителей столицы, и, видимо, таковыми останутся в ближайшие несколько лет. Фото: Евгения Евреинова

В мэрии Бишкека все-таки рассматривают возможность повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, хотя в конце 2018-го и отрицали, что это произойдет. Почему в муниципалитете готовы поднять плату за проезд в автобусах, троллейбусах и "маршрутках"?

Больше на два сома

В конце декабря 2018 года руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев на своей странице в социальной сети сообщил, что муниципалитет не намерен увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте в Бишкеке. А планирует мэрия, по его словам, ввести систему электронного билетирования - установить в автобусах и троллейбусах более 300 валидаторов и выпустить от 300 тысяч карт, на которые можно будет "загружать" поездки.

Однако уже в январе 2019-го заведующий отделом транспорта мэрии Кубан Джусупов, общаясь с журналистами, сказал: "Обсуждается предложение увеличить плату в частных маршрутных такси с 10 до 12, а в вечернее время - с 12 до 14 сомов". Что касается муниципального транспорта, то проезд в нем также может подорожать с восьми до 10 сомов.

Повышение тарифа на проезд в автобусах и троллейбусах в мэрии объясняют необходимостью популяризировать новую систему электронного билетирования. Пассажирам предложат: либо платите с помощью специальной смарт-карты, и тогда стоимость услуги составит, как и раньше, восемь сомов. Либо придется раскошелиться на десять. Всего в Бишкеке, по словам Кубана Джусупова, планируют открыть 500 точек продажи таких карт. Кроме того, их будут распространять через минобразования и Социальный фонд КР.

Мэрия столицы уже пригласила заинтересованные компании принять участие в тендере по проекту "Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека". "Новая система сбора платы будет базироваться на смарт-картах и учитывать поездки пассажиров, в том числе льготников (пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других категорий), обеспечивать прозрачность платежей, способствовать увеличению доходов пассажирского транспорта", - говорится в сообщении мэрии.

Но если причина увеличения тарифа на проезд в муниципальном транспорте понятна - современные технологии, то в ситуации с частными "маршрутками" все не так однозначно.

Цены выросли

Водители "бусиков" давно требуют повысить тариф на проезд. И свои требования они подкрепляют конкретными действиями - в прошлом году отказались выходить на маршруты, устроив двухдневную забастовку, которая привела к транспортному коллапсу в столице. В мэрии, понятно, подобные демарши категорически не одобряют, но при этом признают, что в общем-то "маршруточники" правы.

В 2018 году, по данным управления городского транспорта, столичный рынок коммерческих пассажирских перевозок из-за нерентабельности работы покинуло более 700 микроавтобусов. По словам начальника управления Хасанбека Алимбекова, с момента последнего повышения стоимости проезда в 2012 году до 10 сомов цены на ГСМ и запасные части в республике выросли в полтора-два раза.

- А тариф за все это время не изменился. Уход "бусов" с маршрутов - нехорошая тенденция. Сфера коммерческих пассажирских перевозок перестает развиваться, - отметил Хасан Алимбеков.

В мэрии, напомним, предлагают увеличить стоимость проезда для частных автокомпаний на два сома. При этом в муниципалитете признают: эта сумма все равно не покроет всех расходов водителей. "Они будут чуть больше зарабатывать, возможно, уменьшится количество желающих бросить эту работу", - добавил глава управления.

По мнению директора транспортной компании "Лига" Бекболуша Матисакова, сами водители хотели бы, чтобы тариф увеличили до 15-16 сомов. Однако это, как полагает он, нереально, так как слишком чувствительно для населения.

- Частники сегодня находятся в самой непростой ситуации за весь период независимости страны, - резюмировал Бекболуш Матисаков.

А где качество?

Как реагируют горожане на предложение повысить тариф на проезд в общественном транспорте? В целом - негативно. Увеличение платы на два сома не бьет по карману настолько, чтобы кричать "Караул!". Дело в другом. В том, что если ты требуешь вежливости, будь вежлив сам.

Когда в 2012 году поднимали тариф с восьми до 10 сомов за одну поездку, перевозчикам поставили условие: наведите порядок в "маршрутках", прекратите нарушать правила дорожного движения. Те вроде согласились. И даже какое-то время не высаживали пассажиров "где-нибудь здесь". Но через пару недель все вернулось на круги своя.

- Цены на солярку, запчасти... Перевозчиков в этом отношении можно понять. Однако горожане правы, когда возмущаются по поводу отвратительного технического состояния многих маршруток, грязных салонов, курящих во время движения водителей. Все это должна отслеживать мэрия. Муниципалитет должен заключать с компаниями соответствующие договоры, нарушение условий которых приведет к отзыву лицензий на право оказания услуг, - объяснил корреспонденту "РГ" депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников.

Однако загнать "бусы" в жесткие договорные рамки мэрия вряд ли решится. И причина здесь не только в тарифе, но и в том, что у муниципалитета в данный момент нет альтернативных вариантов на случай, если частники решат прекратить работу или опять забастуют.

По словам мэра Бишкека Азиза Суракматова, городу сегодня нужно около 700-800 автобусов и троллейбусов. Только при таком количестве "маршрутки" не понадобятся. Но ежедневно на линии выходят около 100 автобусов и 130 троллейбусов, причем некоторые, как говорится, еле-еле. "Объем их перевозок составляет около 13 процентов. Я считаю такое положение дел категорически недопустимым", - сказал градоначальник.

И нельзя сказать, что мэрия ничего не делает в этой ситуации. В 2019 году муниципалитет потратит около 400 миллионов сомов на покупку 60 новых автобусов. Но это капля в море. Ехать надо здесь и сейчас. Потому "маршрутки" в ближайшие несколько лет останутся главным средством передвижения для бишкекчан. Это значит, что с перевозчиками придется договариваться.

Тем временем



В 2019 году субсидия муниципальным пассажирским транспортным предприятиям составит 297 миллионов сомов. Об этом говорится в проекте бюджета Бишкека.



Кстати



Когда мэрия примет окончательное решение о повышении тарифа, стоимость проезда в общественном муниципальном и частном транспорте в тот же день не изменится. Свое слово должны будут сказать депутаты Бишкекского городского кенеша и Государственное агентство антимонопольного регулирования.