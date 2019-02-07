В МИД РФ сочли ненужным присутствие США в сирийском лагере беженцев

Российский МИД заявляет о неуместности военного присутствия США в 55-километровой "зоне безопасности", внутри которой находится лагерь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) "Эр-Рукбан", куда 6 февраля при содействии российской стороны был отправлен второй гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП).

Напомним, что отправленный в лагерь гуманитарный конвой в итоге не доехал до места назначения, а был задержан подконтрольными США формированиями боевиков.

"Необходимо устранить первопричину - ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле в 55-километровой "зоне безопасности", внутри которой находится лагерь", - констатировали в российском дипломатическом ведомстве.