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Рубрика: Происшествия

В МВД назвали самый криминальный вид транспорта

Текст: Иван Петров
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Транспортные полицейские, проанализировав данные за 2018 год, признали самым криминально опасным видом транспорта железнодорожный. Как сообщил на пресс-конференции начальник главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России Дмитрий Шаробаров, подавляющее большинство преступлений на транспорте совершается в поездах, электричках и на вокзалах.

Фото: iStock
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Так, из 38,6 тысячи преступлений, совершенных на объектах общественного транспорта в 2018 году, 30 тысяч относятся к железнодорожному транспорту. "Однозначно, на железнодорожном транспорте больше всего преступлений - практически в 10 раз. И наркотиков выявляется больше, и оружия", - пояснил Шаробаров.

В то же время, согласно полицейской статистике, на вокзалах, в аэропортах и на других объектах транспорта стало гораздо меньше изнасилований. По итогам 2018 года зафиксировано снижение этого показателя на 37,5%.

В целом же, по итогам прошлого года, по словам начальника ГУТ МВД, отмечается снижение количества преступлений как против личности, так и против собственности. Кроме изнасилований сократилось количество и таких тяжких преступлений, как грабеж (-34,3% по сравнению с позапрошлым годом) и разбой (-31,9%).

Чаще всего на транспортных объектах, по данным МВД, происходят кражи, преступления, связанные с торговлей наркотическими веществам и мошеннические действия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД
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