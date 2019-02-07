В ОБСЕ осудили решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы

Решение официального Киева не допускать на выборы президента Украины наблюдателей из числа российских граждан беспрецедентно. Такую оценку дала директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьсрг Сольрун Гисладоттир.

По ее словам, данный шаг противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других стран ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов, передает ТАСС.

Руководитель БДИПЧ направила письмо в МИД Украины, в котором выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией.