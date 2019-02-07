В пять раз увеличилось количество чехов, изучающих русский язык

За десять лет число чешских школьников, которые выбирают для изучения "великий и могучий", увеличилось примерно в пять раз, сообщает портал Around Prague.cz.

Убедительности этому факту придает статистика: в прошлом году в школах русский язык изучало около 52 тысяч человек из 791 тысячи изучающих иностранный язык. Для сравнения в 2007/2008 учебном году, согласно данным Чешского статистического управления, русский язык изучали 1,3% детей. В прошлом году эта цифра составила уже 6,6%. За десять лет количество изучающих русский язык детей выросло на 43 000 и достигло 52 002 человек.

Русский является третьим по популярности языком после английского и немецкого.