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07.02.2019 13:36
Рубрика: Общество

В РФ запретят покупать за границей оборудование для школьных столовых

Текст: Надежда Толстоухова

Минпромторг подготовил изменения в постановление Правительства №656, которое регулирует правила закупки импортного оборудования для государственных и муниципальных нужд. Документ вводит запрет на покупку ряда наименований импортного оборудования для общественного питания.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, российские производители оборудования вполне способны закрыть внутреннюю потребность страны самостоятельно. По его словам, запрет на покупку импортного оборудования вкупе с другими мерами государственной поддержки позволит в ближайшие три года на 20 процентов расширить номенклатуру выпускаемых в России видов техники и создать новые рабочие места.

Сегодня российские производители оборудования для общепита занимают 64 процента внутреннего рынка и способны полностью обеспечить потребность больниц, школ, детских садов и прочих социальных учреждений. Кроме того, их продукция поставляется в Китай, Германию, Турцию, Индию.

В Минпромторге отмечают также, что номенклатура выпускаемой сегодня в России техники для общепита довольно широка. Это, в частности, пароконвектоматы, конвекционные печи, ротационные пекарские шкафы и другое оборудование.

Общество Образование
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