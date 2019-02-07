В РФ запретят покупать за границей оборудование для школьных столовых

Минпромторг подготовил изменения в постановление Правительства №656, которое регулирует правила закупки импортного оборудования для государственных и муниципальных нужд. Документ вводит запрет на покупку ряда наименований импортного оборудования для общественного питания.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, российские производители оборудования вполне способны закрыть внутреннюю потребность страны самостоятельно. По его словам, запрет на покупку импортного оборудования вкупе с другими мерами государственной поддержки позволит в ближайшие три года на 20 процентов расширить номенклатуру выпускаемых в России видов техники и создать новые рабочие места.

Сегодня российские производители оборудования для общепита занимают 64 процента внутреннего рынка и способны полностью обеспечить потребность больниц, школ, детских садов и прочих социальных учреждений. Кроме того, их продукция поставляется в Китай, Германию, Турцию, Индию.

В Минпромторге отмечают также, что номенклатура выпускаемой сегодня в России техники для общепита довольно широка. Это, в частности, пароконвектоматы, конвекционные печи, ротационные пекарские шкафы и другое оборудование.