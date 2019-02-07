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Рубрика: Экономика

С полки - вон!

В России появятся "черные списки" фальсификаторов продуктов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Объединения производителей продуктов будут формировать "черные списки" недобросовестных поставщиков, чтобы защитить рынок от фальсификата, рассказали "Российской газете" представители пищепрома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В перечень предлагаем включать физических лиц - учредителей и генеральных директоров, которые за определенный период времени были несколько раз уличены в поставках продукции с подменой наименования ради коммерческой выгоды", - пояснил исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Далее в процесс предполагается вовлечь ретейлеров. После получения информации о неблагонадежности поставщика торговая сеть либо прекращает с ним работать, либо пусть сама платит штрафы, считают в Рыбном союзе. В конце января вице-премьер Алексей Гордеев предложил формировать такие "черные списки", чтобы виновные в фальсификации продуктов не уходили от ответственности. "Два года назад мы направляли сходные предложения в рабочую группу при минсельхозе", - вспоминает Гудков.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Представители других отраслей с инициативой согласны, но, по их мнению, нужно совершенствовать законодательство. "Союзмолоко" проводит регулярные проверки с Роспотребнадзором и контактирует с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). "Мы будем стремиться, чтобы добросовестной практикой стал отказ от работы с компаниями, многократно нарушающими правила производства продукции", - сказал исполнительный директор объединения Артем Белов. А вот для мясной отрасли такие методы борьбы с фальсификатом лишние, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сначала нужно определить количественные показатели максимально допустимых отклонений, чтобы не считалась фальсификатом доброкачественная продукция.

Ретейлеры готовы поддержать почин. Но одностороннее расторжение контракта поставщик может обжаловать в суде, поясняют в АКОРТ.

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