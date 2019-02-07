В России полностью исчезнут дачи

Госдума в первом чтении планирует рассмотреть в четверг изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые связаны с "дачной реформой".

С первого января в силу вступил новый 217 закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Он исключил такие организационно-правовые формы как дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. В связи с этим и из Кодекса об административных правонарушениях депутаты предлагают убрать и такое понятие как "дачный дом".

Прощание с дачей

Что же делать миллионам дачникам, шесть соток которых расположены именно в дачных товариществах? Их земля и домики окажутся вне закона? Нужно срочно бежать менять документы?

За разъяснениями "Российская газета" обратилась к гендиректору Московского областного БТИ Александру Беднягину.

"Закон не обязывает дачников срочно что-то предпринимать в связи с тем, что такая организационно-правовая форма как дачное некоммерческое товарищество больше не предусмотрена", - успокаивает Беднягин. И напоминает, что по ранее действующему 66 закону о садоводстве и огородничестве выделялись три вида земельных участков: дачные, садовые и огородные. Новый 217 закон оставил только два вида земельных участков - садовые и огородные. И при этом исключил такие термины как "дачный участок", "дачное строительство" и "дачное хозяйство".

Спешить не надо

Организационно-правовые формы теперь две (раньше было девять, это различные товарищества - дачные некоммерческие, садоводческие, огороднические, кооперативы, партнерства). В садоводческих товариществах теперь можно строить жилые, садовые дома и хозпостройки, в огороднических только хозяйственные постройки.

По новому закону, как поясняет Беднягин, ранее созданные объединения должны привести свои документы в соответствие с законом. Но никаких жестких сроков не установлено. Беднягин особо подчеркивает, что 217 закон не обязывает "закрывать" (ликвидировать или реорганизовывать) существующие дачные некоммерческие товарищества (ДНТ). Дачные товарищества просто становятся садоводческими. "Переходными положениями предусмотрено, что до приведения уставов ДНТ в соответствие с новым законом к ним применяются положения о садоводческих некоммерческих товариществах", - уточняет глава МособлБТИ.

При этом учредительные документы, а также изменение наименования ДНТ подлежат приведению в соответствие с законом при первом изменении учредительных документов. "Иными словами, ДНТ в спокойном режиме без спешки могут приводить свои уставы в соответствие с законодательством, а до этого обязаны руководствоваться нормами закона о СНТ", - добавляет Александр Беднягин.

Важно, что дачникам не нужно вносить изменения в свои правоустанавливающие и иные документы. И менять ранее выданные свидетельства о собственности тоже не нужно.

Не пустите момент

В то же время Беднягин напоминает, что у тех дачников и садоводов, которые так и не зарегистрировали свои права на свои жилые и садовые домики, осталось совсем мало времени - до 1 марта нынешнего года, чтобы сделать это в упрощенный форме. Еще в течение нескольких недель будет действовать правило, когда достаточно заказать технический план дома у кадастрового инженера и подать декларацию в Росреестр через МФЦ.

Как дачу сделать домом

Напомним, что основное отличие жилых домов от садовых заключается в том, что жилые дома предназначены для постоянного проживания, а садовые только для временного, сезонного пребывания.

Жилой дом - это отдельно стоящее здание, высотой не более 20 метров и с количеством надземных этажей не более трех. Он состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для бытовых и иных нужд и не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

"Следует отметить, что на садовых участках теперь можно построить жилой дом, в котором возможно будет прописаться, - добавляет Александр Беднягин. - Можно также перевести садовый дом в жилой".

С 1 января действует порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Происходить это должно на основании решения органа местного самоуправления по заявлению собственника. Такое заявление можно подать как непосредственно в орган местного самоуправления, так и через МФЦ.

В заявлении должен быть указан кадастровый номер дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя и способ направления решения по результатам рассмотрения заявления.

К заявлению прикладываются:

Выписка из ЕГРН в отношении дома, заключение по результатам обследования дома (оно выдается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий), нотариально удостоверенное согласие третьих лиц (если дом был обременен правами третьих лиц).