Новости

Вышел трейлер нового "Шафта" с Сэмюэлом Л. Джексоном 13:10
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 06.02.2019
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки" и "Арабеллы" Вацлав Ворличек 06.02.2019
Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве 06.02.2019

В Сети появились официальные кадры финального сезона "Игры престолов"

Новости
    07.02.2019, 12:15
Текст:   Олег Усков

Канал HBO опубликовал четырнадцать фото с персонажами восьмого, финального сезона "Игры престолов" - теми, соответственно, кто сподобился до него дожить.

Подавляющее большинство героев выглядят мрачно и угрюмо. И их сложно в том упрекнуть.

Некоторые - явно что-то замышляют.

Хотя вот умственный настрой Арьи, к примеру, определить затруднительно.

Отметим, что никаких сюжетных намеков снимки не дают - это лишь скупые промо-фото, подписи к которым напоминают имена героев и ФИО актеров, их на экране воплотивших.

Хотя нетрудно заметить, что зима и в самом деле уже совсем дышит в затылок.

Премьера первой серии финала GOT состоится 14 апреля. Официальная российская - 15-го.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сериал "Ходячие мертвецы" официально продлен на 10-й сезон 06.02.2019
Это прекрасно: вышел новый трейлер "Дамбо" Тима Бертона 06.02.2019
Джим Керри сыграет Воланда в "Мастере и Маргарите" 06.02.2019
Сериал "Остаться в живых" может быть перезапущен 06.02.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У "Ходячих мертвецов" может появиться спин-офф про Мэгги 06.02.2019
Видео: дискриминация клубков шерсти в новом мультфильме студии Pixar 05.02.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 05.02.2019
⧣ сериалы
Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов" 05.02.2019
Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь" 04.02.2019
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 04.02.2019
⧣ фото
Фото: РИА Новости
"Мальчик мой, куда же ты ушел?": Пугачева простилась с Децлом 04.02.2019
Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram 03.02.2019
Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег 02.02.2019