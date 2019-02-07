В Сети появились официальные кадры финального сезона "Игры престолов"

Канал HBO опубликовал четырнадцать фото с персонажами восьмого, финального сезона "Игры престолов" - теми, соответственно, кто сподобился до него дожить.

Подавляющее большинство героев выглядят мрачно и угрюмо. И их сложно в том упрекнуть.

Некоторые - явно что-то замышляют.

Хотя вот умственный настрой Арьи, к примеру, определить затруднительно.

Отметим, что никаких сюжетных намеков снимки не дают - это лишь скупые промо-фото, подписи к которым напоминают имена героев и ФИО актеров, их на экране воплотивших.

Хотя нетрудно заметить, что зима и в самом деле уже совсем дышит в затылок.

Премьера первой серии финала GOT состоится 14 апреля. Официальная российская - 15-го.