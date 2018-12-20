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"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов"

ТВ и сериалы
    20.12.2018, 18:30
Текст:   Олег Усков

Шотландский актер театра, кино и ТВ Ричард Мэдден, в первую очередь известный ролью Робба Старка в фэнтези-эпике "Игра престолов", касаемо мрачности прогнозов на финал саги пошел еще дальше своего коллеги по шоу Эйдана Гиллена.

Если Гиллен, сыгравший выбывшего в конце седьмого сезона интригана Мизинца, просто посоветовал поклонникам не ждать от ИП хэппи-энда, то "Робб" гораздо более суров и считает, что к последней серии "Игры престолов" в живых не останется вообще никого.

Фото: REUTERS/ Denis Balibouse
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Актер, только что получивший номинацию на "Золотой глобус" за главную роль в своем новом сериале "Телохранитель", дал небольшое интервью The Hollywood Reporter. Где, когда речь предсказуемо дошла до GOT, напомнил, что начал сниматься в шоу "будучи еще ребенком", достаточно быстро из сериала выбыл (еще в третьем сезоне), теперь наслаждается сериалом как простой зритель и вместе со всеми изнывает в ожидании заключительного сезона.

Соответственно, у него давно и близко нет возможности заглянуть в сценарий, так что он может лишь строить прогнозы на финал. И прогнозы эти воистину чудовищны.

"Думаю, что там останутся только три парящих над миром дракона, а все остальные умрут. Это действительно возможно!", - приводит слова актера издание.

Премьера финального сезона GOT состоится в апреле. Чуть ранее в этом месяце проявился его зловещий тизер.

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